Des manifestants se sont rassemblés ce mercredi, dans la rue Pennsylvanie et dans le parc John Marschall dans la capitale américaine Washington pour réclamer l’arrestation de Netanyahu qui est le coup d’un mandat d’arrêt de la Cour pénale internationale pour crime de guerre et crime contre l’humanité.

« Pas un cent ni dix cents, plus jamais plus de fonds pour les crimes israéliens », ont-ils scandés.

Aux cris « Free Palestine » ils ont demandé aux autorités de cesser d’envoyer des armes en Israël ».

La Société de radiodiffusion publique israélienne KAN a révélé que près d’un quart des sénateurs démocrates sur les 264 n’assisteront pas au discours. Alors que certains sénateurs ont aussi dit qu’ils n’allaient pas y assister au motif qu’ils ont des rendez-vous électoraux.

Le Président de la Chambre des représentants, le républicain Mike Johnson a mis en garde qu’il ne permettra aucune expression qui s’oppose au discours pendant la séance.

Le sénateur démocrate Bernie Sanders fait partie de ceux qui vont le boycotter. « Non Netanyahu n’est pas le bienvenu au Congrès américain », a-t-il écrit sur X.

De même pour la sénatrice démocrate de New York Alexandria Ocasio-Cortez fait partie. « Netanyahu est un criminel de guerre en raison de ses politiques dans le conflit qui ont causé la mort de plusieurs dizaines de milliers de gens à Gaza et provoqué une catastrophe humanitaire », a-t-elle dit pour le New York Times.

La sénatrice démocrate de Michigan Rashida Tlaib a publié un communiqué dans lequel elle a déclaré : « C’est une honte totale que Netanyahu ait été invité par les deux partis pour prononcer un discours devant le Congrès. Il faudrait l’arrêter et l’envoyer devant la Cour pénale internationale ». Et de conclure : « C’est un jour triste pour notre démocratie lorsque mes collègues vont lancer un sourire pour prendre des photos avec un homme qui s’emploie à commettre des crimes de génocide ».

Ces sont de parlementaires républicains et démocrates qui ont invité Netanyahu à prononcer ce discours et non la Maison Blanche.

Un autre député démocrate, Maxwell Alejandro Frost qui a refusé d’assister à ce discours a lancé : « Je déteste ce que fait Netanyahu, je déteste son commandement ».

Le New York Times a rapporté que la liste de ceux qui vont boycotter le discours ne cesse de s’allonger. Il indique que de nombreux élus ont refusé de répondre par oui ou par non a la question de savoir s’ils allaient y participer. Et seuls quelques dizaines ont confirmé qu’ils y seraient.

Madi soir, ces centaines de juifs se sont rassemblés dans le Capitole pour protester contre le discours. Appartenant au mouvement « Des Juifs pour stopper l’armement d’Israël », ils ont scandé des slogans hostiles à la poursuite de la guerre. « Pas au nom des juifs », « Stop le génocide » « Laissez Gaza vivre », sont les autres slogans scandés. Certains d’entre eux ont été arrêtés par les forces de l’ordre.

Après son discours, Netanyahu devrait rencontre le candidat républicain a la présidentielle et l’ex-président Donald Trump. En revanche ils ne rencontrera pas la candidate des Démocrates Kamala Harris qui s’est excusée « pour manque de temps ».

