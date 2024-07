Aujourd’hui, vendredi, la Résistance islamique au Liban a ciblé avec des armes appropriées un bâtiment utilisé par les soldats d’occupation dans la colonie d’Avivim et l’a touché directement.

Par ailleurs, la résistance a tiré des missiles sur le site israélien Ramtha, dans les collines occupées de Kfar Shuba, l’a touché directement.

Il a également annoncé, dans un autre communiqué, que « le site Zabdin dans les fermes libanaises occupées de Chebaa a été visé par des missiles et touché directement ».

Dans le cadre de son soutien au peuple palestinien de la bande de Gaza et de son soutien à sa résistance « vaillante et honorable », et en réponse aux « attaques de l’ennemi contre les villages et les lieux sûrs du sud, en particulier dans la ville d’Aita al- Shaab », la résistance a annoncé qu’elle a visé les bâtiments utilisés par les soldats ennemis israéliens dans la colonie Shatula avec les armes appropriées ».

La résistance a également annoncé le martyr du moudjahid Abbas Hussein Hammoud qui est tombé en martyr sur la route d’alQods.

Le correspondant d’Al-Manar au sud du Liban a rapporté une attaque d’artillerie israélienne à la périphérie de la ville de Chebaa et une autre attaque au phosphore à la périphérie de la ville de Rashaya Al-Fakhar, en plus des avions de guerre israéliens lançant une frappe aérienne sur la ville de Markaba.

D’autre part, le correspondant d’Al-Manar a rapporté le bruit des sirènes dans 3 colonies du Doigt de Galilée et le bruit d’une explosion dans la colonie Dan.

Dans ce contexte, la Treizième chaîne israélienne a rapporté qu’au début de la guerre, le gouvernement israélien a décidé « d’évacuer toutes les villes du nord situées dans un rayon de 4 kilomètres de la frontière », notant que « cette décision a laissé un certain nombre de sans évacuation, de rester sous le feu du Hezbollah », soulignant « l’absence d’idée des colons sur ce que sera la situation la semaine, le mois ou l’année prochaine ».

La chaîne a ajouté : « Les colons se demandent où leurs enfants vont apprendre ? Quand leur vie reviendra-t-elle à la normale ? »

Source: Médias