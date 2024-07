Lors d’une interview avec la chaine qatarie al-Jazeera, le chef druze libanais Walid Joumblatt a qualifié de mensonge les allégations selon lesquelles la résistance a tiré un missile sur la localité de Majdal Cham dans le Golan syrien occupé.

L’entité sioniste a accusé samedi le Hezbollah d’avoir tiré un missile sur cette localité druze. Selon un dernier bilan, 12 personnes dont des enfants sont tombées en martyrs et 40 autres ont été blessées dont 17 dans un état grave. Mais le Hezbollah a catégoriquement démenti ces accusations accusant à son tour un missile d’interception du Dôme de fer d’avoir causé ce drame.

Selon l’ex-chef du parti socialiste « personne ne peut donner de leçon à Majdal Chams », rappelant que cette localité « est arabe et la majorité de ses habitants ont refusé la nationalité israélienne ».

Joumblatt a ajouté qu’Israël attaque et tue tout le temps au Liban. « C’est le moment pour Israël de comprendre qu’il ne peut pas tuer l’esprit de résistance », a-t-il insisté.

Rappelant que « le Hezbollah est une résistance libanaise et il fait partie du Liban », il a souligné que « le Hezbollah respecte les règles d’engagement dans les opérations qu’il réalise et il riposte lorsque les Israéliens les enfreignent ».

Lors d’une visite ce dimanche dans cette localité, le ministre israélien de la Défense Yoav Gallant a réitéré ses accusations et ses menaces « d’une riposte dure contre le Hezbollah ».

Joumblatt a assuré compter sur les efforts du chef du Parlement libanais Nabih Berri pour parvenir avec l’émissaire américain Anos Hochstein à un cessez-le-feu sérieux au sud du Liban.

« Hochstein m’a dit qu’Israël allait lancer une opération de grande envergure et je lui ai rappelé qu’il est un médiateur et non le transmetteur des menaces israéliennes. J’ai orienté le médiateur américain pour revenir à sa fonction essentielle qui consiste à œuvrer pour parvenir à un cessez-le-feu », a-t-il conclu.

Interrogé par le correspondant d’al-Manar en Syrie, le mukhtar du Golan syrien occupé Issam al-Chaalane a qualifié l’attaque de Majdal Chams « d’acte criminel planifié d’avance par l’ennemi israélien »

Les habitants de Majdal Chams ont refusé ce dimanche la visite du ministre des Finances israélien Betsalel Smotrich. Des images vidéo relayées sur les réseaux sociaux montrent des jeunes habitants crier contre lui : « va-t’en d’ici criminel. Nous ne voulons pas de toi au Golan ».

Les chefs de cette communauté et les familles des victimes ont demandé aux ministres israéliens de ne pas participer aux obsèques.

Le guide spirituel de la communauté druze cheikh Amine al-Sayegh a déclaré pour al-Manar : « le Golan restera le bastion de l’arabité, de la dignité et de l’honneur ». Il a fait remarquer que la région traverse un tournant dangereux et mis en garde contre les tentatives de zizanie.

Source: Divers