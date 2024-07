Le Hezbollah gagne du soutien au Liban, de la part de diverses communauté et forces, en raison de son soutien au peuple palestinien dans la bande de Gaza et de son ouverture du front libanais de soutien à la résistance palestinienne, selon le journal américain Wall Street Journal ».

Le journal a rapporté dans un article que la résistance islamique au Liban » gagne du soutien pour sa position face à Israël alors même que les combats menacent de dégénérer en une guerre totale », ajoutant que la position du Hezbollah « est populaire au Liban, même parmi les musulmans sunnites ».

Les sondages d’opinion au Liban indiquent que « plus de la moitié des Libanais affirment que ce qui dissuade l’occupation israélienne de lancer une agression globale contre le Liban est la présence de la résistance, la démonstration de sa force croissante et la révélation d’un aspect important de ses capacités lors des affrontements actuels ».

Parallèlement, environ 90 % des personnes interrogées dans un sondage d’opinion réalisé par le Centre consultatif d’études et de documentation, qui comprenait toutes les sectes et confessions du Liban, ont tenu les États-Unis pour responsables de l’agression continue contre la bande de Gaza.

Le soutien au Hezbollah au Liban a augmenté suite aux opérations de soutien à la bande de Gaza, selon le Washington Institute for Near East Policy, selon un sondage réalisé et publié au début de l’année, qui a affirmé que « la majorité des personnes interrogées estiment que les opérations de soutien démontrent que « le Hezbollah et ses alliés aident les Palestiniens ».

Dans un autre contexte, l’ancien porte-parole de l’armée israélienne, Jonathan Conricus, a déclaré au Wall Street Journal que « le Hezbollah a la capacité de vaincre les défenses aériennes israéliennes et de cibler des infrastructures vitales telles que des ports et des centrales électriques en Israël, en plus de tenter une incursion sauvage. »

Conricus a ajouté que » si une guerre élargie éclatait avec le Hezbollah, Israël sera exposé quotidiennement à des milliers de missiles et des centaines d’Israéliens seront tués ».

Source: Médias