Selon l’agence iranienne Irna, l’assassinat a eu lieu vers 2 :00 heure de Téhéran (21 :30 GMT). Il résidait dans le siège des anciens combattants au nord de Téhéran.

Le Conseil suprême de la sécurité nationale iranien a assuré qu’il a été tué depuis les airs. Indiquant que l’enquête se poursuit pour localiser l’endroit à partir duquel le projectile a été tiré.

Des médias iraniens ont rapporté quant à eux qu’il a été tué via un missile tiré d’un autre pays et non pas du territoire iranien.

Le Hamas a indiqué que la cérémonie des funérailles du martyr Haniyeh sera organisée à Doha le vendredi prochain après une cérémonie réalisée jeudi à sa mémoire à Téhéran.

Il sera enterré dans le cimetière à Lousil à Qatar.