Des militants et des blogueurs français ont salué les remarques sur l’islam d’un célèbre avocat après qui avait qualifié de « signal d’alarme pour les chrétiens » dans ses commentaires ce qui s’est passé lors de la cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques de Paris, où l’on faisait la promotion de l’homosexualité et l’insulte au christianisme.

L’avocat Fabrice de Vizio a écrit sur son compte X : « J’insiste toujours sur le fait que l’islam est un signal d’alarme pour les chrétiens ! C’est l’alarme du salut ! Je sais que beaucoup de chrétiens craignent les musulmans et ne sont pas d’accord avec moi ».

De Vizio, qui était célèbre pendant la période du Coronavirus pour avoir refusé la vaccination, a posé un certain nombre de questions : « Mais qui réveillera l’Occident décadent ? Les chrétiens ? Peut-être, mais qui réveillera les chrétiens eux-mêmes ?

Des militants et des blogueurs ont déclaré que l’analyse de Vizio était la plus réaliste sans préjugé et non comme de certains sur l’islam en France, malgré son orientation de droite dans le passé.

Le blogueur Ali a écrit: « J’ai rarement lu une analyse aussi honnête, c’est vraiment bien. Malheureusement, peu de gens peuvent réfléchir parmi les chrétiens, souvent à cause de leur xénophobie et de leur haine contre les musulmans ».

À propos de son expérience avec les musulmans, Sophia a déclaré : « Seules les personnes qui ne connaissent pas l’islam peuvent dire des atrocités à ce sujet, je suis chrétienne et seuls les musulmans ont communiqué avec moi dans les moments très difficiles de ma vie. »

En ce qui concerne le message du prophète Mohamed que la paix soit sur lui, la blogueuse Fatima s’exprime : « Le prophète Mohamed n’a pas proposé de nouveau message si ce n’est de continuer le chemin du des grands pères des prophètes Abraham, le mot musulman signifie simplement soumission à Dieu. J’ai lu le même terme dans la Bible. Celui qui croit en Dieu seul est soumis à Sa volonté ».

Lors de la cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques, un plateau en direct ressemblant au tableau La Cène de l’artiste italien Léonard de Vinci a mis en scène, une grande table autour de laquelle étaient rassemblés des hommes vêtus de costumes féminins et de vêtements exagérés, ainsi qu’un top-modèle transgenre.

Le programme a suscité de vives critiques de la part de politiciens et d’activistes des médias sociaux, en particulier en France et en Italie.

Al-Azhar a également condamné les « scènes d’insulte » au Christ lors de la cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques de Paris, et a mis en garde contre le danger d’utiliser les événements mondiaux pour normaliser l’insulte à la religion et la promotion de l’homosexualité et de la transsexualité.

Le metteur en scène de la cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques, Thomas Jolly, a nié dimanche que le spectacle ait été « inspiré » par le tableau de La Cène.

La porte-parole du comité d’organisation, Anne Decan, a déclaré dimanche : « L’intention n’a jamais été de dénigrer un groupe religieux. Si les gens se sentent offensés, nous sommes vraiment désolés. »

Traduit à partir du site d’al-Jazeera

Source: Médias