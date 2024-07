Ci-dessous, le texte du communiqué de la Résistance islamique, bras armé du Hezbollah, qui annonce le martyre sur la voie d’al-Qods du commandant martyr sayed Fouad Ali Choukor (né à Nabi Chite dans la Bekaa en 1961) qui a été tué lundi 30 juillet, dans le raid israélien meurtrier sur la banlieue sud du Liban, au cours duquel 5 autres personnes au moins se sont élevées en martyrs et plus de 70 autres ont été blessées.

(( Au nom de Dieu le Tout miséricordieux le Très miséricordieux

« Parmi les croyants, il est des hommes qui ont été fidèles dans leur engagement à Dieu. Certains d’entre eux sont morts. D’autres attendent, sans nullement changer »

Après un parcours empli de foi en Dieu, d’alliance avec Dieu, de sincérité dans cette foi et celle alliance, avec un jihad insatiable et infatigable, et (après) une longue attente pour la rencontre avec Dieu Le Tout-Puissant et ses compagnons qui l’ont précédé, parmi ses frères, les dirigeants et les martyrs , et au plus fort du désir de cette rencontre, Dieu Le Tout-Puissant a accordé ses bénédictions à son serviteur, le moudjahid sincère et fidèle et l’amoureux de la plus haute décoration du martyre, et lui a accordé la permission pour cette rencontre éternelle, dans la Satisfaction de Dieu et Son Voisinage. C’est le grand commandant jihadique, le cher frère bien-aimé, sayed Fouad Choukor (Sayed Mohsen), que nous annonçons comme un grand martyr sur la voie d’al-Qods.

Notre résistance le présente comme le titre de son engagement décisif et sa ferme détermination à poursuivre le jihad jusqu’à ce que la terre, les lieux saints et l’humanité soient libérés de l’injustice et de la brutalité de cette entité usurpatrice, criminelle et meurtrière, comme l’un de ses grands symboles qui ont réalisé ses victoires, sa force et sa capacité, et comme l’un de ses dirigeants de terrain qui n’ont à aucun moment abandonné le jihad jusqu’à leur dernier souffle.

Tout comme sa présence effective dans la vie parmi nous a été une force distinctive pour la résistance, son grand martyre sera une forte impulsion pour ses compagnons moudjahidines afin d’avancer avec détermination et courage, préserver les exploits, les victoires et les capacités et realise les objectifs et les espoirs auxquels ce grand leader aspirait.

Son martyre coïncide avec les jours de commémoration du martyre de l’Imam Hussein, « la paix soit sur lui », lui qui était l’amoureux de l’imam Hussein (p), pour renforcer notre détermination et notre volonté afin de rejeter l’humiliation, de dénoncer l’injustice, et de ne jamais admettre de nous faire humilier.

Nous adressons nos condoléances et nos bénédictions à notre Maître, le Seigneur du Temps (que la paix soit sur lui), à Son Éminence le guide suprême, l’imam Khamenei (longue vie), à tous les moudjahidines et résistants de tous bords, et aux partisans sincères et fidèles de la résistance.

Avec le martyre de ce grand chef djihadique, nous nous adressons particulièrement à son honorable famille, à chacun de ses membres, et nous implorons Dieu Le Tout-Puissant de leur accorder la belle patience et les bonnes récompenses dans ce monde et dans l’au-delà, et d’accepter de notre part comme de la leur ce cher (martyr), de le rejoindre au Messager de Dieu et à sa Sainte famille, que la paix soit sur eux, et de le joindre au convoi lumineux des martyrs de Karbala.

Ceci est le communiqué de nos condoléances et de nos félicitations. Quant à notre position politique de cette attaque répréhensible et ce crime odieux, elle sera exprimée par le secrétaire général du Hezbollah, son Éminence Sayed Hassan Nasrallah, « que Dieu le protège », demain pendant le cortège funèbre du commandant martyr, si Dieu le veut. ))

Source: Al-Manar