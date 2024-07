Axios a indiqué que « même si le bureau du Premier ministre du gouvernement d’occupation et le ministère de la Sécurité ont refusé de commenter, et le secrétaire d’État américain, Anthony Blinken, a nié que les États-Unis soient au courant de l’assassinat avant qu’il ne se produise ou qu’ils y aient été impliqués » sachant que les responsables américains et israéliens ont reconnu « qu’ Israël était derrière l’assassinat ».

Axios a rapporté que « des responsables de l’administration du président américain Joe Biden craignent que « l’assassinat puisse rendre très difficile l’évitement d’une guerre régionale ».

Selon Axios, un responsable américain a déclaré que l’assassinat de Haniyeh « a créé une situation plus dangereuse, avec un plus grand potentiel d’escalade », ajoutant « qu’il est perplexe par l’assassinat de Haniyeh par Israël à Téhéran, ainsi que par le moment choisi ».

Les Gardiens de la révolution iranienne ont annoncé le martyre du chef du bureau politique du Hamas, Ismail Haniyeh, à la suite de l’assassinat d’un missile sioniste qui l’a pris pour cible aujourd’hui à l’aube dans la capitale, Téhéran.

Plus tard, le Mouvement de la Résistance Islamique Hamas a affirmé : « aux fils de notre grand peuple palestinien, à la Oumma arabe et islamique et à tous les peuples libres du monde, le frère, le leader martyr, le Moudjahid Ismail Haniyeh, le chef du mouvement, tombé en martyr alors qu’il a été pour cible par un missile sioniste dans sa résidence à Téhéran après avoir participé à la célébration de l’investiture du nouveau président iranien ».

Une source iranienne a révélé que « le martyre du chef du bureau politique du Hamas, Ismail Haniyeh, à Téhéran « a eu lieu grâce à un missile lancé d’un pays, et non depuis l’intérieur de l’Iran ».

De son côté, le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Nasser Kanaani, a affirmé que « les autorités iraniennes compétentes ont poursui les enquêtes nécessaires pour déterminer les dimensions et les détails de cet incident ».

Source: Médias