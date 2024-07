Le représentant de l’Iran auprès des Nations Unies, Saeed Irani, a affirmé que « l’Iran n’hésiterait pas à user de son droit de riposte au crime de l’entité d’occupation contre le chef du bureau politique du Hamas, Ismail Haniyeh, dans la capitale iranienne ».

Irani a estimé que « l’implication directe des États-Unis dans ce crime ne peut être ignoré en tant qu’allié stratégique et partisan de l’entité occupante », soulignant que « ce crime n’aurait pas eu lieu sans le feu vert américain et sans le soutien des services de renseignement de Washington pour mener à bien l’opération d’assassinat ».

Irani a appelé à une réunion urgente du Conseil de sécurité pour discuter de l’agression israélienne.

Le secrétaire du Conseil suprême de sécurité nationale iranien, Ali Akbar Ahmadian, a, à son tour, affirmé que « l’Iran ne renoncerait pas à se venger du martyr Ismail Haniyeh et que l’entité occupante recevra une réponse appropriée », notant que l’occupation a échoué sur le terrain et le champ de bataille et donc l’assassinat sont devenus sa seule option restante ».

Guterres : une escalade dangereuse

Dans un contexte connexe, le secrétaire général des Nations Unies, António Guterres, a averti que « les récents événements de Beyrouth et de Téhéran constituent une dangereuse escalade et une menace pour les efforts visant à parvenir à une solution pacifique ».

Dans une déclaration lue par le porte-parole du secrétaire général des Nations Unies, Stéphane Dujarric, Guterres a estimé que « les attaques contre Beyrouth et Téhéran représentent une escalade dangereuse à l’heure où tous les efforts devraient conduire à un cessez-le-feu à Gaza, à la libération de tous les Israéliens prisonniers, une augmentation massive de l’aide humanitaire aux Palestiniens de Gaza et le retour du calme au Liban et de l’autre côté de la Ligne bleue ».

Guterres a estimé que « nous assistons à une atteinte à ces objectifs, réitérant l’appel à chacun de faire preuve de la plus grande retenue et de travailler avec force pour mettre fin à l’escalade régionale dans l’intérêt de la paix et de la stabilité à long terme pour tous ».

Dans son premier commentaire sur l’assassinat, le Guide suprême de la Révolution islamique d’Iran, l’ayatollah Ali Khamenei, a affirmé que « l’entité criminelle et terroriste d’occupation israélienne doit se préparer à un châtiment sévère en attaquant la capitale, Téhéran, et assassinant le chef du bureau politique du Hamas, le martyr Ismail Haniyeh ».

Sayyed Ali Khamenei a souligné que venger le sang de Haniyeh « est le devoir de l’Iran, car il est tombé en martyr sur notre sol », ajoutant que « l’assassinat de Haniyeh, qui était invité à Téhéran, sera le début d’un châtiment sévère que les ennemis ont infligé à eux-mêmes. »

Source: Médias