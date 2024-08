L’ambassadeur et représentant permanent d’Iran auprès de l’ONU a demandé, le mercredi 31 juillet, au Conseil de sécurité de tenir une réunion urgente après l’assassinat à Téhéran du chef du bureau politique du Mouvement de la Résistance islamique de la Palestine, Hamas.

Dans une lettre adressée au Conseil de sécurité et au secrétariat des Nations unies, l’ambassadeur d’Iran auprès de l’ONU, Amir Saïd Iravani, a fermement condamné « l’action agressive du régime sioniste » pour assassiner à Téhéran, le chef du bureau politique du Hamas, Ismaïl Haniyeh.

M.Iravani a déclaré que « le terrorisme était un élément intrinsèque à la nature du régime israélien, évoquant les projets de longue date d’Israël pour assassiner les dirigeants et les commandants de la résistance palestinienne, et pour exterminer la population palestinienne ».

« Ce régime terroriste et ses complices en sont entièrement responsables, et c’est pourquoi la République islamique d’Iran n’hésitera pas à exercer son droit à la légitime défense, dans le cadre de l’article 51 de la Charte des Nations unies, pour réagir de manière décisive et rapide aux agressions étrangères », a déclaré l’ambassadeur d’Iran dans sa lettre adressée au Conseil de sécurité de l’ONU.

La lettre souligne le rôle des États-Unis en tant qu’allié stratégique et soutien du régime israélien : « Cet acte n’aurait pas pu se produire sans l’autorisation et le soutien des services de renseignement des États-Unis. »

Dans sa lettre, M.Iravani a appelé le Conseil de sécurité de l’ONU à entreprendre une action efficace pour punir les auteurs de cet acte terroriste et il a demandé la tenue d’une réunion d’urgence du Conseil de sécurité.

« À la lumière des graves conséquences des actes criminels israéliens sur la paix et la sécurité régionales, la République islamique d’Iran appelle le Conseil de sécurité des Nations unies à condamner fermement et sans équivoque les actes d’agression et les attaques terroristes du régime israélien contre la souveraineté et l’intégrité territoriale de l’Iran », a indiqué l’ambassadeur d’Iran auprès des Nations unies.

Il a également demandé au Conseil de sécurité des Nations unies d’envisager des sanctions et d’autres mesures pour punir ‘Israël’.

Rappelons que quelques heures après le martyre d’Ismaïl Haniyeh, le Conseil s’est réuni en urgence à la demande de l’Iran, soutenu par la Russie, la Chine et l’Algérie.

Plusieurs membres du Conseil, notamment la Chine, la Russie et l’Algérie, ont directement condamné cet assassinat.

« Israël a entrepris une politique d’effusion de sang et de terre brûlée, qui laisse la destruction dans son sillage, une vague sans fin de violence qui submerge Gaza, la Cisjordanie, le Yémen, le Liban et maintenant la République islamique d’Iran. Où s’arrêtera cette folie ? », a ainsi lancé l’ambassadeur algérien, accusant ‘Israël’ de « sabotage » des efforts de paix au Proche-Orient.