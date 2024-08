La Résistance islamique au Liban a mené 2. 500 opérations militaires pendant 300 jours d’opérations, en soutien au peuple palestinien et à sa vaillante résistance, selon un nouveau recensement de Média de guerre, sa tribune médiatique.

Il a rapporté que la résistance libanaise a mené 1. 328 attaques contre des sites frontaliers, 422 contre des colonies et 198 contre des points militaires. Elle a aussi ciblé plus de 59 drones et avions ennemis, 391 casernes militaires et 102 bases militaires.

Lors de ces attaques, la résistance a procédé à 485 tirs d’artillerie, à 914 tirs de projectiles sol-sol.

Dans 88 cas, elle a eu recours à des armes de défense aérienne, 148 à des tirs de l’armée de l’air, 742 à des missiles guidés, et 178 à tir avec des armes directes et dans 25, elle a eu recours au corps du génie.

Les statistiques de la résistance indiquent que le nombre moyen d’opérations par jour était de 9 , tandis que les pertes humaines de l’occupation s’élèvent à plus de 2 000 personnes tuées ou blessées.

Les chiffres ont indiqué que les pertes de l’ennemi s’élevaient à 125 véhicules militaires, 182 centres de commandement, 663 fortifications, 450 équipements techniques et 1050 unités de colonisation, en plus de 4 usines militaires, 61 positions d’artillerie, 12 plates-formes Dôme de fer, 2 ballons espions, 8 drones et 825 positions de personnel.

Sur le front intérieur de l’ennemi, le rayon de la zone ciblée a atteint les 5 km, tandis que le nombre de colonies évacuées a atteint les 43, celui des colons déplacés a atteint les 230 mille et la profondeur de ciblage a atteint 35 km.