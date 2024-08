Les factions de la résistance palestinienne continuent d’affronter les forces de l’armée d’occupation israélienne, qui pénètrent dans différents axes dans la ville de Rafah, dans le sud de la bande de Gaza, à l’est de la ville de Khan Younes et dans l’axe Netzarim, et pourchassent ses soldats et ses véhicules.

Les Brigades Al-Qassam, la branche militaire du Mouvement de la Résistance islamique, le Hamas, ont affirmé que « depuis l’aube d’aujourd’hui, elles mènent de violents affrontements à bout portant contre les forces d’occupation qui tentent d’avancer vers la zone de Zalata , à l’est de la ville de Rafah, au sud de la bande de Gaza ».

Les Brigades Al-Qassam ont revendiqué la responsabilité d’avoir visé deux transporteurs de troupes Tigre, deux bulldozers militaires D9 et un char Merkava, avec des obus Al-Yassin 105 dans la zone de Zalata, à l’est de la ville de Rafah au sud de la bande de Gaza.

Elles ont indiqué que « des hélicoptères israéliens ont atterri afin d’évacuer les morts et les blessés parmi les soldats ennemis, suite aux opérations de ciblage dans la zone de Zalata ».

L’un des combattants Qassam a réussi à tirer sur un soldat israélien, en utilisant le fusil Qassam Ghoul, près du cimetière oriental, à l’est de la ville de Rafah. Des images ont été diffusées montrant le moment où le soldat israélien est tombé au sol après avoir été abattu.

Al-Qassam a dédié l’opération de tireur d’élite contre un soldats d’occupation « à l’âme du martyr, le commandant Ismail Haniyeh, Abou al-Abd ».

En outre, les Brigades Al-Qassam ont montré des images de prise pour cible du site militaire Sofa, à l’est de la ville de Rafah, au sud de la bande de Gaza. Les médias militaires ont indiqué que le site a été visé par deux salves de roquettes Rajoum de 114 mm.

Dans la vidéo, les résistants ont dédié la roquette à l’âme du chef du bureau politique du mouvement Hamas, le martyr, le commandant Ismail Haniyeh.

Missiles de la Résistance et missiles de Khan Younes vers l’axe Netzarim

Par ailleurs, les Brigades Al-Qods, la branche militaire du Mouvement du Jihad islamique, ont bombardé, avec de nombreux obus de mortier, un rassemblement de soldats ennemis sur la ligne de ravitaillement dans l’axe Netzarim.

Les Brigades Al-Qods ont diffusé des images de destruction d’un véhicule militaire israélien, par la détonation d’un dispositif perçant, lors de l’incursion israélienne, à l’est de la ville de Khan Younes.

De leur côté, les Brigades Nasser Salah al-Din ont diffusé des images de tirs d’obus de mortier vers un site de commandement et de contrôle appartenant à l’occupation israélienne dans l’axe Netzarim, au nord du Gouvernorat Central.

Les Brigades Moudjahiddines ont, à leur tour, annoncé avoir visé l’axe Netzarim avec un missile Haseb. Les Brigades des Martyrs d’Al-Aqsa ont également diffusé des images de prise pour cible du quartier général et des positions des dirigeants ennemis dans l’axe Netzarim, dans le cadre d’une opération de consolidation d’artillerie et de roquettes.

Les Brigades des martyrs d’Al-Aqsa ont diffusé des images du bombardement du centre de commandement et de contrôle des forces israéliennes sur le site militaire de Nahal Oz, en collaboration avec les Brigades Ansar.

Dans une opération conjointe, les Brigades des Martyrs d’Al-Aqsa et les Brigades Ansar, la branche militaire du Mouvement palestinien Ahrar, ont ciblé le centre de commandement et de contrôle des forces israéliennes dans le site militaire de Fajjah, affilié à l’occupation, avec un barrage de missiles concentré.

Source: Médias