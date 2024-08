Le Wall Street Journal américain a révélé dimanche que « l’Iran a rejeté les efforts américains et arabes visant à modérer sa réponse à l’assassinat du chef du bureau politique du Hamas, Ismail Haniyeh, dans la capitale iranienne, Téhéran ».

Le journal a affirmé que « les États-Unis et les gouvernements européens et arabes partenaires de Washington ont transmis un message à l’Iran exigeant une « non-escalade », avertissant que « toute frappe majeure entraînerait une réaction violente de la part d’ Israël ».

Selon le journal, l’Iran a déclaré aux diplomates arabes « qu’il ne se souciait pas de savoir si la réponse contre Israël conduirait au déclenchement d’une guerre ».

Le journal américain a rapporté que « les efforts du nouveau président iranien, Masoud Pezeshkian, pour améliorer les relations avec l’Occident auraient plus de chances si l’Iran faisait preuve de retenue », selon des personnes ayant participé aux discussions.

Le message américain a souligné également que « Washington fait pression sur Israël pour qu’il réduise également l’escalade ».

Le journal a expliqué : « Cette fois, l’Iran a refusé de fournir des avertissements détaillés qui contribueraient à atténuer l’impact de toute frappe contre Israël ».

Il convient de noter « qu’ Israël » a placé son armée en état d’alerte élevé et que les responsables américains ont travaillé pour préparer les moyens militaires et les partenaires régionaux à mettre fin à une attaque dont certains craignent qu’elle soit plus large et plus complexe que l’attaque iranienne d’avril dernier, baptisée d’ Opération la Promesse juste ».

Selon des sources iraniennes bien informées, que « l’Iran considère l’assassinat du martyr Ismail Haniyeh comme un franchissement de ses lignes rouges, quels que soient les détails de l’opération », soulignant (la source) que » l’Iran réagira d’une manière qui franchira les lignes rouges de l’occupation israélienne ».

De son côté, le président du Conseil iranien de la Choura, Mohammad Bagher Qalibaf, a affirmé aujourd’hui que son pays « n’a pas laissé et ne laissera aucune attaque contre sa souveraineté sans réponse », soulignant que » l’occupation israélienne et les États-Unis regretteront leur action et seront contraints de modifier leurs calculs ».

Source: Médias