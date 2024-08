Le ministre iranien des Affaires étrangères par intérim, Ali Bagheri Kani, dénonce le silence de marbre des pays européens concernant l’assassinat du chef politique du Hamas Ismaïl Haniyeh à Téhéran, soulignant que la République islamique utilisera certainement son droit légitime d’adopter des mesures de dissuasion contre ‘Israël’.

Bagheri Kani a fait ces commentaires lors d’une conversation téléphonique avec la ministre slovène des Affaires étrangères, Tanja Fajon, dimanche soir 4 août, alors que les deux parties discutaient de la situation en Asie de l’Ouest après l’assassinat par Israël d’Ismaïl Haniyeh sur le territoire iranien et du commandant en chef du Hezbollah Fouad Chokor dans la banlieue sud de Beyrouth.

« La République islamique d’Iran est choquée par le silence de l’Europe ainsi que par l’absence d’une déclaration du Conseil de sécurité de l’ONU condamnant les actes d’agression du régime sioniste contre l’Iran, le Liban et le Yémen. De plus, l’échec des pays européens à condamner l’assassinat du chef du bureau politique du Hamas a soulevé des questions pour l’Iran », a-t-il indiqué.

Téhéran se réserve le droit légitime et inhérent de défendre sa sécurité, sa souveraineté et son intégrité territoriale et d’adopter des mesures de dissuasion contre le régime sioniste pour garantir la sécurité et la stabilité en Asie de l’Ouest.

Ismaïl Haniyeh, qui était à Téhéran pour assister à la cérémonie d’investiture du nouveau président iranien Massoud Pezeshkian, aux côtés d’autres dirigeants de l’Axe de la Résistance, a été tué en martyr avec son garde du corps, aux premières heures du mercredi 31 juillet, dans un attentat terroriste.

L’Ayatollah Sayed Ali Khamenei, le Leader de la Révolution islamique, a mis en garde le régime israélien contre un « sévère châtiment », affirmant qu’il était du devoir de la République islamique de venger le sang du chef de la Résistance palestinienne.

Bagheri Kani a également noté qu’Israël, après avoir essuyé des défaites humiliantes face aux groupes de résistance palestiniens au cours de plus de 300 jours de guerre contre Gaza, utilise des armes sophistiquées pour massacrer des femmes et des enfants sans défense et pour cibler des infrastructures civiles.

« Encore pire, les sionistes commettent des attentats terroristes contre des bâtiments civils dans d’autres pays comme le Yémen, le Liban et plus récemment à Téhéran », a déploré le diplomate iranien.

Pour sa part, Mme Tanja Fajon a souligné le droit de l’Iran à l’autodéfense, affirmant que la Slovénie condamne toute violation du droit international. Elle a exprimé l’espoir que toutes les parties feront preuve de retenue afin de protéger la stabilité de l’Asie de l’Ouest.

Son pays, a-t-elle ajouté, est bien conscient de la situation difficile de la nation palestinienne et souhaite un cessez-le-feu immédiat à Gaza.

« La République islamique d’Iran est un acteur très important dans la région et peut jouer un rôle essentiel. La Slovénie est toujours prête à préparer le terrain pour les négociations et l’atténuation des tensions en Asie de l’Ouest », a déclaré Mme Fajon.

