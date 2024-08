Des roquettes ont été lancées, le lundi 5 août, contre la base américaine d’Aïn al-Assad en Irak, quelques jours après qu’une frappe américaine a couté la vie à quatre combattants de la résistance irakienne, selon des sources irakiennes.

Certaines «sont tombées à l’intérieur de la base» située dans la province d’al-Anbar à l’ouest de l’Irak, a-t-on ajouté de mêmes sources.

Des soldats américains ont été blessés, a déclaré un porte-parole de la Défense américaine.

«Il y a eu une attaque présumée à la roquette (lundi) contre des forces américaines sur la base aérienne al-Assad, en Irak. Les premières indications font état de plusieurs blessés du côté du personnel américain», a dit cette source.

Cette attaque à la roquette survient alors que les craintes d’une attaque de l’Iran et de ses alliés contre ‘Israël’, après l’assassinat de hauts responsables du Hamas et du Hezbollah libanais, sont de plus en plus vives.

Elle a également eu lieu après une frappe américaine mardi, ayant visé des combattants de la Résistance irakienne «qui tentaient de faire décoller des drones d’attaque» qui «constituaient une menace pour les forces américaines» selon la version des forces de l’occupation américaine en Irak.

Cela arrive à un moment où l’occupation israélienne, avec le soutien américain, poursuit son agression contre la bande de Gaza depuis environ 10 mois, qui a fait des dizaines de milliers de martyrs et de blessés, dont une majorité de femmes et d’enfants.