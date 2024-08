Le secrétaire général du Hezbollah, Sayyed Hassan Nasrallah, a affirmé aujourd’hui mardi que la réponse du Hezbollah viendra, si Dieu le veut, et sera forte et efficace, quelles qu’en soient les conséquences « , ajoutant que « le Hezbollah peut répondre seul ou dans le cadre d’une réponse globale à l’axe de résistance ».

Dans un discours prononcé lors de la commémoration hebdomadaire organisée dans la banlieue-sud de la capitale libanaise Beyrouth, au Forum du Maitre des Martyrs (s) , retransmis à travers un écran géant devant une foule d’hommes, de femmes et de personnalités politiques libanaises (alors que les chasseurs israéliens ont survolé à basse altitude la capitale libanaise quelques minutes avant le discours, provoquant un mur de son des plus violents son depuis le 8 octobre ), en l’honneur du Commandant en chef du martyr Fouad Shukr (Sayyed Mohsen), Sayyed Nasrallah a souligné que « le Hezbollah, l’Iran et le Yémen sont obligés de répondre aux attaques de l’occupation israélienne », notant que « l’ennemi guette avec angoisse ces ripostes voire il considère chaque opération menée contre lui comme la réponse ».

Son éminence a ajouté que « la résistance agit avec courage et prudence et que l’attente israélienne d’une semaine fait partie de la punition ».

Sayyed Nasrallah a poursuivi : « Aujourd’hui, tout Israël se tient sur un pied et demi en raison de la menace du Hezbollah et de l’Iran , voire sur une pied et quart selon un des internautes sur les réseaux sociaux », ajoutant « cet état d’attente de l’ennemi aujourd’hui fait partie de la bataille et du châtiment ».

Sayyed Nasrallah a promis que « les usines israéliennes du nord pourraient être détruites en une heure voire une demi-heure ».

Dans ce contexte, Sayyed Nasrallah a indiqué que « le calcul de l’ennemi d’entrer dans une guerre à grande échelle est un calcul compliqué et complexe », notant « qu’il n’a pas besoin de prétexte lorsqu’il veut déclencher en guerre ».

Il a également expliqué que « ce sont les Israéliens qui ont choisi l’escalade avec le Liban et l’Iran ».

Commentant le mur du son au Liban provoqué par les chasseurs israéliens avant don discours, Sayyed Nasrallah a affirmé : « L’ennemi a recours au mur du son au-dessus de la capitale libanaise Beyrouth dans une tentative de provocation et d’intimidation parce qu’ils ont perdu la cervelle ».

Et de rappeler un conversation anecdotique qu’il a eu avec le martyr Fouad Choukr à ce sujet quand ce dernier lui a dit nous avons une solution pour ces murs de son, nous pouvons aussi leur faire vivre des murs de son d’un autre genre, sayyed Hassan lui a répondu mi-sérieux mi-plaisantant: « laissons cette solution pour plus tard car le mur du son le plus important que nous leur faisons, c’est de faire retentir les sirènes dans l’entité ennemie dès que les drones sont envoyés ».

