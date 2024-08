Des avions militaires américano-britanniques ont de nouveau bombardé le sud-ouest du Yémen. Ces frappes ont visé la province de Taëz.

Au cours des derniers mois, diverses régions du Yémen, notamment la province de Hodeïda, ont été violemment bombardées par des avions de chasse américano-britanniques, voire israéliennes.

Ces agressions sont menées dans le but de faire pression sur le gouvernement national du Yémen afin de mettre fin à la restriction navale imposée au régime sioniste.

Suite à une résolution du Conseil de sécurité des Nations unies, les États-Unis et le Royaume-Uni ont lancé une attaque contre les positions d’Ansarullah au Yémen dans la matinée du 10 janvier dernier.

Depuis novembre 2023, les combattants d’Ansarullah ciblent les cargos liés à ‘Israël’ dans les eaux de la mer Rouge et du golfe d’Aden, en solidarité avec les Palestiniens.

Ils se sont engagés à continuer leurs opérations contre les navires israéliens et ceux qui se dirigent vers les ports des territoires occupés de la Palestine en mer Rouge jusqu’à ce que le régime sioniste arrête sa guerre génocidaire contre la bande de Gaza.

« Si Gaza ne reçoit pas la nourriture et les médicaments dont elle a besoin, tous les navires en mer Rouge à destination des ports israéliens, quelle que soit leur identité, seront la cible de nos forces armées », avait averti le général de brigade Yehya Sarii, porte-parole des forces armées yéménites, dans un communiqué.

Les forces armées yéménites ont attaqué et saisi plusieurs navires liés à ‘Israël’ en mer Rouge et dans le détroit de Bab el-Mandeb, une voie maritime par laquelle transite une grande partie du pétrole mondial, et ont tiré des missiles balistiques et des drones armés sur ‘Israël’.

Source: Avec PressTV