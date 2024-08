A l’aube de ce samedi, l’armée d’occupation israélienne a bombardé une école dans le quartier al-Daraj dans la ville de Gaza, tuant au moins 100 Palestiniens qui faisaient partie des 6.000 déplacés hébergés dans cet établissement.

Selon des correspondants sur place, trois missiles se sont abattus sur la salle de prière de l’école al-Tabi‘ine pendant que les gens étaient rassemblés pour la prière de l’aube « al-Fajr », vers 5 :00 h du matin.

Un incendie s’y est propagé et les corps des victimes ont été déchiquetés à tel point qu’il est difficile de les reconnaitre.

Le directeur du Bureau médiatique du gouvernement de Gaza a fait état d’au moins 100 martyrs, indiquant que le chiffre est encore provisoire.

Le directeur du waqf palestinien dans la bande de Gaza Mohammad Hassan Abou Saada Abou Anas fait partie des martyrs.

Selon la Défense civile, l’école al-Tabi’ine a été bombardée à l’aide de bombes très explosives qui ont brûlé les corps des victimes.

Les correspondants des médias sur place évoquent des images d’horreur indescriptibles.

Dans son communiqué, l’armée d’occupation israélienne a prétendu que « l’armée de l’air a frappé avec précision des terroristes du Hamas qui officiaient au sein d’un centre de commandement et de contrôle placé dans l’école Al-Tabi‘ine».

Le Bureau médiatique du gouvernement de Gaza a condamné la déclaration de l’armée d’occupation assurant qu’elle est « bourrée de mensonges et de fausses informations pour justifier sa guerre génocidaire contre notre peuple ».

C’est la 10eme école bombardée en l’espace de 9 jours. Vendredi, l’organisation Euro Méditerranée pour les droits de l’homme avait assuré que l’occupation israélienne a intensifié ses bombardements des écoles qui hébergent les déplacés en visant 9 écoles en 8 jours.

Au moins 155 écoles ont été visées dans la bande de Gaza depuis le début de la guerre, a révélé le directeur du bureau de la chaine qatarie al-Jazeera « et c’est toujours le même prétexte israélien fourni chaque fois qu’Israël commet un massacre ».

Un enfant tombé en martyr dans ce massacre

Jeudi, 18 déplacés étaient tombés en martyrs dans le bombardement de deux écoles de Gaza-Ville. L’armée d’occupation israélienne avait également argué que ces établissements abritaient des centres de commandement du Hamas.

Réactions

Le Jihad islamique a qualifié le massacre de « crime à part entière » estimant que « son timing visait à faire le plus grand nombre de martyrs parmi les civils dont des enfants et des personnes âgées, pour poursuivre la guerre de génocide avec le soutien américain et l’indifférence internationale. »

Selon le mouvement Fatah, « ce massacre est une confirmation de plus que l’occupation œuvre pour éradiquer notre peuple via la politique de tueries successives et des massacres qui ébranlent les consciences vives ».

Le Hamas a qualifié ce massacre « d’escalade dangereuse qui fait partie de la série de crimes et de massacres sans précédent dans l’histoire des guerres ». Il a accusé l’armée d’occupation « d’inventer des prétextes mensongers pour viser les civils dans les écoles et les hôpitaux ». Et de conclure : « Le massacre d’al-Tabi’ine dans le quartier al-Daraj est la poursuite du génocide nazie sioniste contre notre peuple et l’administration américaine est impliquée dans les crimes. »

Le porte-parole du mouvement yéménite Ansarullah Mohamad Abdel Salam a déclaré : « Nous condamnons avec virulence le fascisme sioniste et nous dénonçons la poursuite du soutien américain à l’occupation dans la poursuite de ses crimes de génocide à Gaza. Les Arabes et les Musulmans assument une grande responsabilité dans ce qu’il se passe à Gaza. La honte et le feu s’abattront sur ceux qui ont trahi leur devoir religieux et humanitaire ».

Source: Divers