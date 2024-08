Le ministère syrien de la Défense a annoncé samedi que « l’armée a ciblé des quartiers généraux et des fortifications appartenant à des groupes armés dans les villages de Tadil et Kafarama, dans la campagne occidentale du gouvernorat d’Alep ».

Le ministère de la Défense a déclaré dans un communiqué : « Grâce à une surveillance et un suivi attentifs des mouvements terroristes et de leurs emplacements, une unité de nos forces armées a ciblé les quartiers généraux des terroristes dans les villages de Tadil et Kafarama alors qu’ils se réunissaient pour préparer une attaque contre nos sites militaires, qui a entraîné la mort d’un grand nombre d’entre eux ».

Le communiqué a ajouté « qu’une attaque terroriste a donné lieu à une série de drones suicides en direction de la campagne d’Idlib », et que « nos unités opérationnelles ont pu détruire cinq drones et les empêcher d’atteindre leurs objectifs ».

« L’armée syrienne a également ciblé plusieurs véhicules et blindés terroristes dans la campagne nord de Hama, entraînant leur destruction complète et la mort et blessant tous ceux qui se trouvaient à leur bord », selon le communiqué.

Source: Médias