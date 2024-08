Le représentant du Hamas au Liban, Oussama Hamdane, a affirmé dans une interview accordée à Al-Manar que Déluge d’Al-Aqsa a révélé la vérité des positions de tous les Etats accusant l’administration américaine et l’Occident de scander des slogans destinés à servir des objectifs politiques mais qui n’ont aucune réalité lorsqu’ils concernent notre nation.

Hamdane a souligné « qu’il existe une cohésion dans l’Axe de la résistance et une coordination pour affronter l’ennemi d’une manière qui plaît aux partisans, inquiète l’ennemi et prouve que nous pouvons tous travailler, quelle que soit la distance géographique qui sépare les uns avec les autres. »

Évoquant l’élection de Yahia al-Sinwar à la tête du Hamas, après le martyre d’Ismail Hamiyeh, tué dans une attaque à Téhéran attribuée à l’entité sioniste, Hamdane a souligné qu’« il est rare que le chef du mouvement Hamas soit choisi à l’unanimité, comme cela s’est produit avec le frère Sinwar ».

« C’est un message fort selon lequel il (le Hamas) est devenu plus fort et plus solide malgré le coup horrible qu’il a reçu avec l’assassinat de son président ».

Il a souligné que celui qui assume la direction du mouvement devrait être celui qui mène directement la bataille Déluge d’Al-Aqsa, et que le mouvement se rallie autour de l’option de la résistance comme option stratégique pour libérer la Palestine et restaurer les droits.

Hamdane estime « qu’il est naturel que le frère Abou Ibrahim Al-Sinwar prenne un certain temps pour finaliser les arrangements requis au sein du mouvement Hamas, et si Dieu le veut, nous les annoncerons dès qu’ils seront terminés »

« La chose la plus importante distingue Abou Ibrahim, c’est qu’il met en colère l’ennemi. Les sionistes pensaient que l’assassinat de Haniyeh affaiblirait les options du mouvement Hamas, tandis que le mouvement voulait se mettre d’accord sur une option qui délivrerait des messages sans intermédiaires ».

S’agissant des tractations en vue d’un cessez-le-feu, Oussama Hamdane a affirmé à Al-Manar que « les idées qui ont été présentées par les médiateurs et que nous avons acceptées, nous sommes prêts à les mettre en œuvre immédiatement », estimant « qu’il n’est plus permis d’accorder plus de temps à l’ennemi et les factions ne l’accepteront pas ».

« Il n’est en aucun cas possible que la scène de confrontation se termine comme le perçoit l’ennemi, et la fin de cette scène sera en faveur de la résistance. Si les médiateurs veulent mettre fin à l’agression, les États-Unis doivent cesser de soutenir l’entité », a-t-il ajouté.

Selon lui, le Hamas a souligné que la position du Hamas « est claire et nous n’attendons pas de discussion sur de nouveaux documents et titres. Il existe un document que nous avons accepté et nous attendons l’annonce des mécanismes de sa mise en œuvre, qui incluent l’arrêt de l’agression, le retrait israélien, l’acheminement des secours à la bande de Gaza et le lancement de la reconstruction. »

Il a ajouté : « Les Israéliens veulent échapper à l’échéance du cessez-le-feu, et ils ont une mauvaise évaluation de la position sur le terrain selon laquelle la résistance est en position de faiblesse sachant que le terrain confirme qu’elle se bat comme aux premiers jours. »

Le dirigeant du Hamas a aussi assuré pour Al-Manar que la résistance restera active sur le terrain « jusqu’à la mise en œuvre de ce que nous avons convenu ». « Nous ne croirons pas que Netanyahu a accepté l’accord tant qu’il n’aura pas cessé de commettre des crimes et retiré ses forces de la bande de Gaza. »

Hamdane a réaffirmé que le lendemain à Gaza sera un jour palestinien. « Nous avons pris plusieurs mesures, notamment celles convenues avec le mouvement Fatah en Chine, et ce sera la base de tout nouvel arrangement. »

« Les choses ne se dérouleront pas selon les arrangements israéliens et la pire chose à laquelle Netanyahu est exposé aujourd’hui est que chaque fois qu’il pense faire un pas vers la victoire, il s’enfonce davantage. »

Hamdane a déclaré : « Notre message est clair. Nous défendons nos droits, notre terre, notre peuple et notre avenir. Cette défense prendra toutes les formes et tous les outils. La vraie solution est de mettre fin à l’occupation et non de rechercher des solutions menant à une nouvelle escalade. Ce qui se passe dans la région aura un impact stratégique, et la résistance a ses options. Ses outils et ses capacités seront tels que les gens les connaissent ».

Hamdane a souligné : « Nous espérons une victoire et un exploit pour la résistance dans la région et son axe dans son ensemble, et cette nation sera témoin d’un exploit qu’elle pensait impossible à réaliser.»

Concernant la riposte iranienne, Hamdane a assuré à Al-Manar que « à tout moment, elle aura un impact sur le cours du conflit avec l’ennemi, que ce soit avant ou après la date des négociations. Si elle se produit avant les négociations, son message sera éloquent. »

