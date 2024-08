Benny Gantz, membre de la Knesset israélienne et l’un des dirigeants de l’opposition en « Israël », a afirmé que « le chef du gouvernement d’occupation, Benjamin Netanyahu, ne sera pas comme Menachem Begin, qui a dit non à la guerre civile dans ses moments les plus difficiles, et il ne sacrifiera pas son gouvernement pour protéger les Israéliens et ne fera pas le nécessaire pour empêcher une guerre civile ».

L’ancien membre du Cabinet de guerre a ajouté : « Si nous ne revenons pas à la raison, il y aura une guerre civile ici. Il est interdit de cacher la vérité « , soulignant qu’en échange « des soldats qui combattent depuis le 7 octobre il existe une direction qui divise le peuple et empoisonne le puits auquel tout le monde boit ».

Il est à noter que la Quatorzième chaîne israélienne a rapporté les déclarations de Gantz, indiquant qu’il les a exprimé devant une foule de colons, lors d’une cérémonie organisée lundi, à l’occasion de l’anniversaire de la prétendue destruction du Temple.

Gantz a critiqué « le conflit et le débat sur la prière dans l’espace public, au lieu de trouver des solutions qui respectent chacun », et a condamné « les membres de la Knesset menant des raids sur des bases militaires, foulant aux pieds la dignité des familles de prisonniers et qualifiant les employés du gouvernement de traîtres ».

Gantz a noté : « Nous avons franchi le seuil de la violence, verbale et physique », soulignant que « l’affaire se terminera par un meurtre », ajoutant « nous n’avons pas retenu la leçon du 7 octobre, ni de la destruction du Temple ».

Ces déclarations du chef du Camp d’État interviennent dans le cadre d’un débat public qui a eu lieu entre le Premier ministre du gouvernement d’occupation, Benjamin Netanyahu, et son ministre de la Sécurité, Yoav Galant, sur la moralité de la menace de mener guerre contre le Liban.

Netanyahu a accusé Galant d’adopter le discours anti-israélien et de nuire aux chances de parvenir à un accord pour libérer les prisonniers, déclarant : « Il est digne de Galant d’attaquer Galant , qui refuse d’envoyer une délégation aux négociations et constitue le seul obstacle à l’accord ».

Le bureau de Netanyahu a souligné, selon ce qui a été rapporté par le site Internet israélien Serogim, « qu’Israël n’a qu’une seule option, celle de remporter la victoire absolue », ajoutant que « ce sont les directives claires du Premier ministre qui sont contraignantes sur tout le monde, y compris Gallant ».

Dans un rapport sur la sécurité de la conduite de la guerre, qu’il a présenté aux membres de la commission des Affaires étrangères et de la sécurité de la Knesset, Galant a déclaré, en réponse aux critiques sur le fait de ne pas entrer en guerre avec le Liban, que « les conditions qui existent aujourd’hui sont à l’opposé des conditions qui existaient au début de la guerre », et il a ajouté : « J’entends les héros battre les tambours de la guerre et les bavardages de la victoire absolue « , se moquant du fait que « dans les salles fermées, ils ne montrent pas le même courage. »

Source: Médias