Les Forces démocratiques syriennes (FDS) ont mis fin au siège des villes d’Al-Hasakah et de Qamishli, qui sont sous le contrôle de l’armée syrienne, après un siège qui a duré 7 jours, au cours duquel elles ont empêché l’entrée de camions-citernes d’eau, de carburant, de farine, de denrées alimentaires et de médicaments, tout en fermant les routes à la circulation des véhicules en provenance de ces deux villes et vers elles.

Le gouverneur d’Al-Hasakah, Louay Sayouh, a affirmé que « toutes les routes fermées à la circulation des civils ont été ouvertes avec le début de l’introduction de camions-citernes d’eau, de carburant, de farine et de nourriture dans les villes d’Al-Hasakah et de Qamishli », notant que « les choses sont revenues à ce qu’elles étaient avant le siège ».

Sayouh a souligné que « la médiation russe a réussi à mettre fin aux tensions existantes à Hassaké et à Qamishli, après la visite dans la région du commandant des forces russes en Syrie ».

Le commandant des forces russes en Syrie, Andrei Serdiakov, est arrivé dans le gouvernorat d’Al-Hasakah, pour la deuxième fois en 4 jours, afin d’activer une nouvelle médiation russe entre l’armée syrienne et les FDS pour mettre fin aux tensions existantes dans la région.

Des sources ont affirmé que « Serdikov a rencontré le commandant des Forces démocratiques syriennes, Mazloum Abdi, et il a été convenu de ramener les choses à ce qu’elles étaient avant le siège », notant que « la nécessité de maintenir le calme et la stabilité et d’éviter toute l’escalade sur le terrain a été observée ».

