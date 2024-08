Le lieutenant-colonel de réserve de l’armée d’occupation israélienne, Alon Abitar, a commenté le clip vidéo diffusée par le Hezbollah, intitulée Nos montagnes, nos trésors, dans laquelle apparaît l’installation Imad 4, exprimant sa crainte de ce qu’elle représente comme « un moyen de pression sur la société israélienne ».

Dans une interview accordée à la Treizième chaîne israélienne, Abitar a affirmé que « le Hezbollah a mis la main sur la soupape de sécurité et attend l’occasion appropriée, en termes de timing et de circonstances, pour lancer ses missiles ».

Abitar a souligné que « le lancement de missiles par le Hezbollah sur Israël n’est qu’une question de temps, puisque le parti a précédemment confirmé « qu’il tirera », ajoutant que « le parti fera chanter Israël jusqu’au bout, lorsqu’il appuiera sur la gâchette ».

À son tour, le commentateur des affaires arabes de la chaîne Kan, Roy Kayes, a qualifié le clip vidéo « d’ exceptionnel », estimant qu’elle vise à envoyer un double message.

Kayes a expliqué que le message à l’étranger « est un message dissuasif adressé à Israël », déclarant que « le Hezbollah est prêt à une confrontation globale s’il y est contraint, même s’il ne le veut pas ».

Quant au message interne, il comprend une réponse aux questions concernant la »réponse tardive » à l’assassinat du martyr, le commandant Fouad Choukr, lors d’une agression contre la banlieue sud de Beyrouth, précisant que la réponse est « en route ».

Vendredi, les médias militaires de la Résistance islamique au Liban ont publié un clip vidéo Nos montagnes sont nos trésors, qui montre une partie des capacités de missiles du Hezbollah sur l’installation Imad 4.

Selon des sources privées à alManar, que le martyr, le commandant Imad Moughniyeh, a supervisé l’installation, avec une équipe spéciale directement liée au secrétaire général du Hezbollah, Sayyed Hassan Nasrallah.

Selon les informations sur l’installation souterraine d’Imad 4, il est équipé de dizaines de véhicules conçus pour tirer des missiles lourds et d’autres types importants.

L’installation comprend également des dortoirs de stockage de missiles pour munir les lanceurs après le premier tir, et un système technique intégré, avec un système de communication à l’intérieur et à l’extérieur, qui a un cryptage spécial avec la commande, de manière à permettre la réception de l’ordre de tir possible en quelques minutes, selon les sources.

L’installation comprend également une équipe logistique intégrée, en plus des équipes de construction, de protection, de réserve et de tir, qui reçoivent les ordres de tir via des coordonnées préalablement préparées.

Aussi, l’établissement est équipé d’un hôpital et de divers besoins de vie qui répondent à ses membres pour une durée d’au moins 8 mois et s’étendant jusqu’à une année complète.

Concernant les autres capacités du Hezbollah, outre l’installation Imad 4, « la résistance dispose d’autres installations plus étendues et plus importantes, pouvant accueillir des missiles plus gros, plus lourds, plus importants et des missiles de précision », selon les sources.

