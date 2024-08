Les Brigades al-Qods du Jihad islamique ont envoyé un message pour rendre hommage à la Résistance islamique, le bras armé du Hezbollah au Liban.

Ci-dessous la traduction de son texte :

(( Au nom de Dieu le plus miséricordieux, le plus miséricordieux

« Combattez-les, que Dieu les punisse de vos mains et les déshonore, et vous accorde la victoire sur eux et guérisse les cœurs d’un peuple croyant. »

Chers frères moudjahidines de la Résistance islamique au Liban.

Que la paix, les bénédictions et la miséricorde de Dieu soient sur vous.

La paix soit sur Son Éminence le secrétaire général du Hezbollah, Sayyed Hassan Nasrallah, la paix soit sur les martyrs et les blessés, la paix soit sur les moudjahidines patients qui sont inébranlables comme des montagnes ancrées. Les montagnes bougent mais leurs pieds ne bougent pas.

Chers frères :

Par Dieu, vous êtes les meilleurs frères, le meilleur soutien, les meilleurs hommes fidèles et la meilleure résistance honnête et sincère. Depuis plus de dix mois, nous voyons votre combat, votre patience et vos sacrifices de ce qui vous est le plus cher pour combattre cet ennemi qui a peur de vous affronter. Cet ennemi stupide et vaincu, noyé dans la boue de Gaza, qui supplie chaque jour que ses dirigeants s’échappent et survivent aux coups et aux embuscades de nos moudjahidines qui ont fait grisonner la tête des officiers et des soldats sionistes, comment peut-il vous affronter et vous combattre !!

Chers frères :

Du cœur de Gaza, du cœur des affrontements, des combats et de la poussière des batailles, et du cœur des souffrances de notre peuple moudjahid, patient et inébranlable, nous vous envoyons ces mots en ces moments déterminants de l’histoire de la nation et du renoncement de ceux qui sont proches et lointains, car cet ennemi terrifié dans les rues et ruelles de la bande de Gaza, il est comme l’a décrit Son Éminence le Secrétaire général, Sayyed Hassan Nasrallah, que Dieu le protège, plus fragile qu’une toile d’araignée. Aujourd’hui, il se tient sur la pointe des pieds, en proie à la peur et à une attente douloureuse et coûteuse – des jours, des nuits et sur le champ de bataille.

L’ennemi s’est trompé dans ses estimations et ses calculs, et nous sommes certains que vous accomplirez votre mission avec mérite, et nous verrons vos efforts et votre jihad efficaces, si Dieu le veut, vous et le reste de nos frères dans l’Axe de La résistance, de l’Iran islamique à la Syrie arabe, en passant par le fier Irak et jusqu’au cher Yémen, qui a gravé avec le sang dans l’histoire islamique et arabe, les sens les plus merveilleux de la fidélité à la Palestine et à sa cause. Ô héros moudjahidines, le temps est venu pour aller de l’avant et ouvrir la porte de Khaybar et travailler pour éliminer « Israël » de l’existence.

En conclusion : vous avec lesquels nous partageons notre combat, notre patience et notre fierté dans notre bataille, celle du Déluge d’Al-Aqsa, nous vous disons : la victoire est proche et nous l’avons vue avec la bénédiction des sacrifices de nos glorieux Moudjahidines dans notre brave bande (de Gaza) et notre héroïque Cisjordanie. Patience jusqu’à la victoire et la libération de tout le territoire de la Palestine bien-aimée et de ses lieux saints.

Que Dieu accepte vos efforts, votre patience et vos sacrifices

C’est le vrai jihad, la victoire ou le martyre))