L’establishment sécuritaire et militaire israélien a parlé d’une augmentation des opérations de résistance contre l’occupation et ses forces en Cisjordanie et à alQods occupée, les qualifiant de « folles ».

Des sources officielles des forces d’occupation ont estimé au journal Israel Hayom que « plus de 1 100 opérations ont été recensée depuis le début de la guerre, tandis que les données des services de sécurité obtenues par le journal, ont qualifié de « large tableau de la menace ».

Selon les données, la menace d’opérations de résistance en Cisjordanie et à alQods occupée reste élevée malgré le fait que « 60 raids et opérations de persécution ont été menés en Cisjordanie et que plus de 4 400 Palestiniens ont été arrêtés, la plupart en détention administrative, c’est-à-dire par mesure de précaution et sans prouver aucun lien avec les opérations contre l’occupation ».

Un ancien responsable du Shin Bet a qualifié ces chiffres de « chiffres fous, car ils ne décrivent que des attaques majeures : attentats à la bombe, fusillades, attaques au couteau, etc. et ne sont pas liés à d’autres opérations dangereuses et potentiellement mortelles, sans être liés au port d’armes ».

Le journal a fait état de l’inquiétude croissante après l’attaque survenue avant-hier à Tel-Aviv, lorsqu’un attentat-martyr a été perpetré par un jeune Palestinien. Les Brigades alQassam ont ensuite annoncé le retour des opérations martyres dans les territoires occupés dans l’équation de la guerre avec l’occupation.

Le journal a affirmé que « malgré tout ce que font les forces d’occupation, il n’y a pas de succès à 100 % , même si elles ont eu recours à des drones ciblant les zones palestiniennes avec des frappes aériennes ».

L’occupation craint la motivation croissante de la jeunesse palestinienne à mener des opérations en Cisjordanie et dans les territoires occupés. Dans une conversation avec l’ancien responsable du Shin Bet, Yossi Amrosi, qui a participé à des centaines d’opérations, de frustrations et d’enquêtes, et qui travaille actuellement comme conférencier sur les questions de sécurité, il a décrit le conflit en cours en Cisjordanie comme « dangereux »

Amrousi a affirmé : « En réalité, ce sont des chiffres fous, car ils ne décrivent que des attaques majeures : bombes, fusillades, attaques au couteau, etc. Il ne s’agit pas de pierres ou de cocktails Molotov, qui sont aussi des opérations qui tuent sachant que depuis le début de la guerre , elles ont considérablement augmenté ».

Amrosi décrit les défis auxquels sont confrontés l’armée israélienne, le Shin Bet et l’establishment de la sécurité en Cisjordanie : « Le premier – les engins explosifs qui arrivent d’Iran à travers la frontière poreuse avec la Jordanie ; le second – les tirs ; effectués avec des moyens de combat standards sur les routes de Cisjordanie ; le troisième – les tirs de missiles vers la couverture de Jénine, qui exposent les Israéliens là-bas au danger et le quatrième – le phénomène des brigades présentes dans toutes les grandes villes arabes, comme Jénine et Tulkarem, les cellules composées du Hamas, du Jihad, du Fatah et du Front populaire ».

Les jeunes de Cisjordanie sont des célébrités locales sur TikTok

En outre, Amrousi a estimé que « lorsque la jeunesse palestinienne possède des armes et de la motivation, cela conduit à une augmentation du nombre d’attaques », soulignant « le rôle que les réseaux sociaux ont commencé à jouer dans le développement de ce phénomène ».

Il a noté que « les jeunes Palestiniens n’ont plus peur d’être arrêtés, mais publient plutôt des vidéos d’eux-mêmes sur TikTok, ce qui en fait des célébrités locales, et cela les encourage à commettre davantage d’attaques.

La peur du danger du 7 octobre les hante en Cisjordanie

Dans l’attente de ce qui se passe dans la bande de Gaza, l’ancien responsable du Shin Bet, Yossi Amrosi, a indiqué « qu’il y a aussi un danger à imiter le 7 octobre en Cisjordanie » ajoutant que « les jeunes hommes de Cisjordanie ont le désir de porter leurs fruits via des opérations qui simulent l’assaut des colonies proches de la ligne de contact ».

Amrosi a affirmé que « les jeunes hommes ont la volonté et les moyens de mener des attaques dans les colonies, et il craint donc le phénomène d’imitation du 7 octobre, avec des jeeps blanches qui entreront un jour dans des zones où se trouvent des Israéliens ».

L’ancien responsable d’Al-Shabbat a expliqué « qu’en temps normal, toutes les forces de sécurité israéliennes sont occupées jour et nuit en Cisjordanie, mais aujourd’hui, les défis auxquels sont confrontées les forces de sécurité sont grands, la couverture est courte et l’armée israélienne est occupé dans plusieurs secteurs ».

Source: Médias