La résistance palestinienne en Cisjordanie a annoncé avoir mené aujourd’hui mardi plusieurs opérations contre les forces d’occupation israéliennes dans plusieurs villes de Cisjordanie.

Dans le détail des opérations, le bataillon Toubas des Brigades d’alQods a réussi à détruire et à endommager un certain nombre de véhicules militaires et à blesser les soldats d’occupation qui s’y trouvaient.

Le bataillon Toubas a réussi des coups directs sur une force d’infanterie israélienne qui est tombée dans une embuscade sur l’axe Al-Danamo.

À Al-Faraa et Tammoun, les Brigades d’alQods ont repoussé les forces d’occupation qui prenaient d’assaut la ville de Tammoun.

Les forces d’occupation ont pris d’assaut la ville de Tammoun à Tubas, causant la destruction des biens et des magasins des habitants.

Les combattants des compagnies du bataillon de Naplouse ont mené de violents affrontements dans les zones de combat, dans les camps d’Al-Ain et de Balata.

Les combattants du bataillon de Naplouse ont réussi à piéger une force d’infanterie israélienne dans une embuscade , dans l’axe de la mosquée Al-Salam, et ont réussi des tirs directs.

Les combattants de la Brigade de Jénine – le bataillon de Jabaa – ont affronté les forces d’occupation qui tentaient de planifier un acte de sabotage dans la ville.

À leur tour, les Brigades des martyrs d’Al-Aqsa – Naplouse – ont fait exploser un engin explosif contre les forces ennemies israéliennes près de la mosquée Al-Salam, lors de la prise de la ville, confirmant un coup direct.

Simultanément, les Brigades des martyrs d’AlQods ont annoncé l’explosion d’une bombe Al-Khaled préparée à l’avance avec un véhicule militaire israélien dans l’axe des combats, ce qui a entraîné des dégâts.

Hier, les Brigades Al-Qods ont annoncé que leurs combattants en Cisjordanie ont abattu un drone d’infanterie israélienne, de type 4DRC, lors d’une des activités des forces d’occupation dans la ville, sans toutefois mentionner le détails de l’opération pour des raisons de sécurité ».

Cela survient alors que la résistance en Cisjordanie continue de faire face aux incursions de l’occupation dans les villes et villages de Cisjordanie et à ses attaques croissantes contre ceux-ci, alors qu’elle mène de vastes campagnes d’arrestations et de sabotage, qui font des martyrs et des blessés.

Il y a deux jours, la Douzième chaîne israélienne a rapporté une augmentation étonnante du nombre moyen d’opérations contre l’entité occupante au cours des dix derniers mois, confirmant que « la majorité d’entre elles ont eu lieu en Cisjordanie ».

La majorité des 300 opérations menées depuis octobre ont eu lieu en Cisjordanie, contre 10 opérations à alQods occupée et 28 opérations dans d’autres endroits des territoires occupés. À la suite de ces opérations, 28 colons ont été tués et 256 autres blessés.

Source: Médias