Le ministère russe des Affaires étrangères a dévoilé mardi « la participation d’une société militaire privée américaine aux côtés des forces armées ukrainiennes lors de l’invasion de la région de Koursk « .

Le ministère russe des Affaires étrangères a convoqué la chargée d’affaires américaine, Stephanie Holmes, et lui a affirmé que « de telles actions, qui contredisent les affirmations de l’administration de Joe Biden concernant sa prétendue non-implication dans l’attaque néonazie ukrainienne contre la Russie, prouvent clairement l’implication des États-Unis, en tant que participant direct au conflit, dans des plans malveillants. »

Le ministère russe des Affaires étrangères a informé le chargé d’affaires américain que « les mercenaires étrangers entrés illégalement sur le territoire russe seront des cibles légitimes pour Moscou ».

Le ministère a également protesté contre les actions provocatrices des journalistes américains, qui « sont entrés illégalement dans la région de Koursk pour couvrir la propagande des crimes du régime de Kiev ».

Plus tôt, une société militaire privée américaine a publié une photo documentant la participation de ses mercenaires à l’attaque des forces de Kiev contre la province frontalière russe de Koursk.

Sur la photo publiée sur le compte Instagram de la société militaire privée américaine Forward Observation Group, apparaissent trois hommes vêtus d’uniformes militaires, portant des armes et épinglant des insignes bleus sur leurs uniformes militaires, avec un véhicule blindé derrière eux.

Les forces russes continuent d’affronter les forces ukrainiennes à Koursk

Cela survient alors que les forces russes sont engagées dans des combats acharnés avec les forces ukrainiennes, tentant de repousser l’attaque de Kiev sur la province de Koursk, située au sud-est de la Russie.

Dans ce contexte, le ministère russe de la Défense a annoncé l’élimination de 350 soldats ukrainiens, lundi soir dernier, dans la province de Koursk, portant le bilan des forces de Kiev à 4 130 morts et des centaines de prisonniers et blessés.

Le ministère a ajouté, dans un communiqué, que « les forces russes ont détruit 25 véhicules blindés, des chars, des pièces d’artillerie de mortier et une station de guerre électronique ».

Le communiqué indique que les pertes totales des forces de Kiev à Koursk s’élèvent à plus de 4 130 soldats, 58 chars, 377 véhicules blindés, 131 véhicules, 27 plates-formes d’artillerie et de défense aérienne, 7 lanceurs de missiles, 6 stations de guerre électronique et 4 véhicules d’ingénierie dont deux dragueurs de mines.

Le 6 août, les forces ukrainiennes ont lancé une attaque surprise contre la province frontalière de Koursk, dans le sud-ouest de la Russie, tuant 12 civils et en blessant 121 autres, dont 10 enfants, tandis que les autorités évacuaient plus de 120 000 personnes des zones vulnérables de la province.

Les forces russes continuent de ratisser la zone, tandis que des drones d’attaque et des avions de combat dirigent de lourdes frappes sur les forces de Kiev dans les profondeurs adjacentes à la zone d’attaque, en particulier dans la région de Soumy, dans le nord-est de l’Ukraine, à partir de laquelle l’armée de Kiev a lancé son attaque.

Source: Médias