Un raid israélien a tué ce mercredi un responsable du Fatah palestinien dans la ville de Saïda, principale ville du sud du Liban.

Khalil Maqdah, un responsable des brigades des Martyrs d’Al-Aqsa, la branche militaire du Fatah, « a été visé par la frappe israélienne sur Saïda », a affirmé à l’AFP un haut responsable du Fatah, Fathi Abou Al-Aradat.

Une source de sécurité libanaise a précisé à l’AFP que la frappe avait visé sa voiture, alors qu’il circulait près des camps palestiniens jouxtant Saïda.

C’est la première fois, depuis le début il y a un peu plus de dix mois des échanges de tirs transfrontaliers, qu’un responsable de la formation du président de l’Autorité palestinienne Mahmoud Abbas est ainsi tué.

Un correspondant de l’AFP a vu une voiture en flammes duquel des secouristes ont retiré un corps.

Dans une déclaration à la chaîne al-Mayadeen, basée à Beyrouth, le chef des brigades des martyrs Al-Aqsa, Mounir Maqdah, a confirmé que le raid avait visé son frère, Khalil Maqdah, précisant qu’il était un haut responsable militaire du Fatah et faisait partie de ces brigades.

Selon l’AFP, depuis le début de la guerre à Gaza en octobre, le Hezbollah et ses alliés, dont le Hamas , revendiquent des opérations anti israéliennes depuis le sud du Liban, mais le Fatah n’a pas annoncé prendre part aux opérations.

L' »assassinat » d’un responsable du Fatah au Liban est « une preuve supplémentaire qu’Israël veut embraser la région et la plonger dans une large guerre », a accusé mercredi un membre du Comité central du Fatah à Ramallah, siège de l’Autorité palestinienne en Cisjordanie occupée.

« Les forces d’occupation utilisent le sang palestinien (…) pour jeter de l’huile sur le feu de la guerre » dans la bande de Gaza, a déclaré à l’AFP Toufiq Tirawy, après cet assassinat.

Après avoir annoncé son martyre, les Brigades al-Aqsa ont salué son rôle important de soutien au peuple palestinien et à sa résistance et plus précisément de soutien aux cellules de la résistance en Cisjordanie occupée.

Source: Divers