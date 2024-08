Le Parlement iranien a mis fin au débat sur les candidats au nouveau gouvernement du pays et a approuvé tous les candidats proposés par le président Massoud Pezeshkian, parmi les 19 membres du cabinet.

Les législateurs ont voté, le mercredi 21 août, en faveur de tous les ministres proposés par le président après cinq jours d’auditions et de discussions.

Le président Pezeshkian a soumis la liste de ses propositions ministérielles au Parlement pour un vote de confiance le 11 août, 12 jours après sa cérémonie de prestation de serment.

Après le tragique accident d’hélicoptère qui a entraîné la mort en martyr du président Ebrahim Raïssi le 19 mai, Pezeshkian était l’un des six candidats finaux sélectionnés par le Conseil des gardiens de la Constitution parmi un groupe de 80 personnes en lice pour la présidence.

Il a remporté le plus grand nombre de voix au premier tour de l’élection présidentielle le 28 juin. Lors du second tour qui a eu lieu le 5 juillet, M. Pezeshkian a recueilli plus de 16 millions de voix, soit 53,66 % des voix, face à son adversaire Saïd Jalili, qui a obtenu plus de 13 millions de voix sur plus de 30 millions de votes exprimés.

« Un consensus pour l’Iran »

Selon le journal réformateur Etemad, c’est la première fois que le Parlement iranien accorde sa confiance à tous les ministres proposés par un président depuis l’ancien dirigeant Mohammad Khatami, également réformateur, il y a 23 ans. Le vote établit officiellement le nouveau cabinet iranien, qui constitue la base du gouvernement.

« J’avais en tête des candidats idéaux, mais quand j’ai vu qu’il n’y avait pas d’accord mutuel à leur sujet, j’ai fait marche arrière », a déclaré M. Pezeshkian lors d’un discours au Parlement avant le vote. Il a indiqué avoir estimé que « l’accord était plus important pour moi que les (candidats) idéaux », s’engageant à « aller de l’avant dans l’unité ».

Après le vote, M. Pezeshkian a publié sur X une photo de lui aux côtés du président conservateur du Parlement iranien, Mohammad-Bagher Ghalibaf, et du président de la Cour suprême, Gholamhossein Mohseni Ejeï, légendée: « Un consensus pour l’Iran ».

Le nouveau cabinet comprend Abbas Araghchi, un diplomate de carrière âgé de 61 ans, au poste de ministre des Affaires étrangères. Il remplace Hossein Amir-Abdollahian, décédé en même temps que M. Raïssi.

M.Araghchi a joué un rôle clé dans la conclusion de l’accord international sur le nucléaire iranien en 2015 à Vienne, torpillé trois ans plus tard par la décision des Etats-Unis de s’en retirer.

M.Pezeshkian a aussi nommé Farzaneh Sadegh, 48 ans, diplômée en urbanisme et qui a exercé des responsabilités au sein du ministère du Logement, au poste de ministre des Routes et du Développement urbain.

Le nombre de voix accordé à chaque ministre

Sur les 288 législateurs, les voix obtenues par chaque candidat se répartissent comme suit, par ordre alphabétique :

Ministre de l’Énergie : Abbas Aliabadi, 255 voix

Ministre des Affaires étrangères : Abbas Araghchi, 247 voix

Ministre de l’Industrie, des Mines et du Commerce : Mohammad Atabak, 231 voix

Ministre des Sports et de la Jeunesse : Ahmad Donyamali, 253 voix

Ministre des Communications et des Technologies de l’information : Sattar Hashemi, 264 voix

Ministre de l’Économie et des Finances : Abdolnasser Hemmati, 192 voix

Ministre de l’Éducation : Alireza Kazemi, 268 voix

Ministre du Renseignement : Sayed Esmaïl Khatib, 261 voix

Ministre des Coopératives, du Travail et du Bien-être social : Ahmad Meidari, 191 voix

Ministre de l’Intérieur : Eskandar Momeni, 259 voix

Ministre de la Défense : Aziz Nasirzadeh, 281 voix

Ministre de l’Agriculture : Gholamreza Nouri Ghezeljeh, 253 voix

Ministre du Pétrole : Mohsen Paknejad, 222 voix

Ministre de la Justice : Amin Hossein Rahimi, 268 voix

Ministre des Routes et du Développement urbain : Farzaneh Sadegh Malvajerd, 231 voix

Ministre de la Culture : Sayed Abbas Saleh Shariati, 272 voix

Ministre du Patrimoine culturel, de l’Artisanat et du Tourisme : Mohammadreza Salehi Amiri, 168 voix

Ministre de la Science : Hossein Simaï Sarraf, 221 voix

Ministre de la Santé et de l’Enseignement médical : Mohammadreza Zafarghandi, 163 voix