Les factions palestiniennes ont béni et applaudi la réponse de la Résistance islamique au Liban – Hezbollah, à l’assassinat du commandant Fouad Chukr suite à une agression israélienne contre la banlieue sud de la capitale, Beyrouth.

Dans ce contexte, le Mouvement de Résistance Islamique – Hamas a applaudi et béni la réponse qualitative et majeure menée ce matin par « les moujahidines du Hezbollah contre plusieurs cibles vitales et stratégiques au plus profond de l’entité d’occupation ».

Dans un communiqué, le Hamas a affirmé que « cette réponse forte et ciblée, qui a frappé au plus profond de l’entité, est une gifle au gouvernement d’occupation fasciste et un message selon lequel son terrorisme et ses crimes contre les peuples palestinien et libanais ne cesseront pas sans réponse et n’atteindra pas ses objectifs « .

Dans le même temps, le mouvement a condamné, dans les termes les plus fermes, l’escalade de l’agression israélienne contre le Liban et la poursuite de ses bombardements brutaux et criminels contre les terres et les civils de ce pays, dans ce qui « est considéré comme une violation flagrante de tous les droits fondamentaux , des conventions et normes internationales, et une persistance sioniste qui révèle une fois de plus qu’il s’agit d’une entité voyou qui représente un réel danger pour la région et menace la sécurité et la stabilité internationales ».

Le Hamas a ajouté que « l’administration américaine en porte l’entière responsabilité, car elle est un partisan et un partenaire de cette entité dans son agression et sa criminalité continues en Palestine, au Liban, au Yémen et en Irak ».

L’occupation ne comprend que le langage de la force

En outre, le mouvement du Jihad islamique a béni et applaudit le Hezbollah pour son attaque lancée au plus profond de l’entité d’occupation et son succès dans la conduite de frappes audacieuses et courageuses, confirmant sa fermeté dans ses positions et l’exécution de sa promesse ».

Dans un communiqué, le mouvement a indiqué que ces frappes « confirment que l’ennemi sioniste ne comprend que le langage de la force, et n’est dissuadé que face aux frappes de la résistance et des moujahidines ».

Les comités de résistance en Palestine ont également affirmé : « Les réponses qualitatives menées par la Résistance islamique prouvent que le Hezbollah a la capacité de pénétrer dans les profondeurs sionistes et de révéler l’effondrement du système de dissuasion et de défense sioniste, et que l’armée sioniste, quoi qu’elle fasse, ne sera pas en mesure d’assurer la sécurité de son entité fragile ».

Et d’ajouter : « La forte réponse de la résistance islamique au Liban confirme que toutes les mobilisations américaines et occidentales n’ont pas la capacité de protéger l’entité sioniste des frappes et des réponses de la résistance ».

Les comités de résistance ont également adressé leurs salutations et leur fierté à tous les membres résistants libres du Hezbollah, qui « exprime son originalité, sa magnanimité et l’audace de sa direction avisée alors qu’il continue de soutenir notre peuple et sa résistance face aux machines de guerre sioniste-américaine ».

Pour sa part, le Mouvement des Moudjahidines palestiniens a béni la réponse de la résistance, réiterant sa « position aux côtés des frères du Liban dans leur confrontation à l’ennemi fasciste sioniste et à son agression soutenue par le chef du terrorisme et du mal mondial, l’Amérique ».

Le mouvement a une fois de plus salué la position de la Résistance islamique au Liban, qui » continue à soutenir le peuple palestinien , soumis aux crimes de génocide les plus odieux, malgré la conspiration et l’agression, et à la lumière de l’échec arabe et de la complicité internationale. »

Dans sa déclaration, il a appelé la résistance du peuple et de la Oumma à intensifier les frappes spécifiques contre les objectifs et les intérêts de l’occupation, car « la force et le feu sont le seul langage que comprend le lâche ennemi sioniste ».

À son tour, le responsable des relations internationales du Front populaire de libération de la Palestine, Maher Al-Taher, a affirmé à la chaine staellitaire libanaise Al-Mayadeen que « le peuple palestinien est pleinement confiant dans le fait que le Hezbollah porterait des coups douloureux à l’entité ».

Al-Taher a ajouté que la résistance islamique au Liban « travaille selon une stratégie d’épuisement de l’ennemi », notant que « tout le monde connaît la crédibilité qu’elle possède ».

Quant au secrétaire général du Front populaire de libération de la Palestine – Commandement général, Talal Naji, il a assuré que « l’opération du Hezbollah représente un événement qualitatif et distinctif qui a un impact significatif sur la guerre en cours contre notre peuple à Gaza et en Cisjordanie ».

Naji a souligné que « tout le peuple palestinien croit et fait confiance au Hezbollah », ajoutant : « Nous étions totalement confiants dans la réponse de la résistance après l’assassinat du commandant Chukr ».

Il a noté, dans le contexte, que « le Hezbollah s’engage à tenir ses promesses, et l’ennemi le sait », ajoutant que « ce que la résistance a fait aujourd’hui donnera un grand élan à notre peuple et aux négociateurs », soulignant que « l’occupation n’a pas pu éliminer la résistance, et elle ne pourra pas le faire. La preuve est ce qui s’est passé aujourd’hui ».

Le mouvement Fatah Intifada a béni le Hezbollah avec sa première réponse militaire à l’agression qui a visé le commandant militaire Fouad Chukr, notant que « cette réponse est considérée comme une forte gifle face à l’occupation après qu’elle a tué et détruit la bande de Gaza, la Cisjordanie et le sud Liban ».

Dans un communiqué, le Front populaire de libération de la Palestine a béni « les bras des moudjahidines qui ont brandi l’étendard du jihad pour le bien de la Palestine et de son caractère sacré, notant que « la réponse du Hezbollah à l’assassinat du martyr Fouad Chukr est une affirmation d’une volonté courageuse et sage de son Secrétaire général, Sayyed Hassan Nasrallah ».

Le Front populaire de libération de la Palestinea estimé que « la mise en œuvre de la décision de réponse du Hezbollah est intervenue malgré toutes les menaces, les intimidations et la mobilisation militaire américaine venue protéger l’entité sioniste et menacer nos peuples et notre Oumma d’agression ».

Le Parti social-nationaliste syrien, quant à lui, a estimé que « la réponse de la résistance démontre sa capacité et sa force à diriger des frappes et à mener des opérations douloureuses ».

Un membre du Bureau politique du Mouvement du Jihad islamique, Ihsan Ataya, a affirmé que « la réponse initiale de la résistance confirme sa haute compétence et sa grande intelligence, car elle a fait vivre l’ennemi dans la confusion et l’alerte en attendant une réponse ».

Ataya a noté que « ce qui s’est passé aujourd’hui confirme l’approche de la résistance dans sa réponse à l’assassinat de ses dirigeants par l’ennemi, et que cette réponse constitue une réussite stratégique pour la résistance ».

Ses réactions interviennent après que « la Résistance islamique au Liban a annoncé la première réponse à l’assassinat du commandant Fouad Chukr, confirmant le ciblage d’une cible militaire spécifique et la réalisation de la première phase avec un succès complet ».

