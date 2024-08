Les Brigades al-Qassam du Hamas ont assuré avoir entraîné des militaires israéliens dans une embuscade à proximité de Khan Younes au sud de la bande de Gaza.

Sur Telegram, les Qassam ont précisé que deux obus, anti personne et anti blindé TBG, ont été tirés en direction d’une maison dans laquelle ces militaires se sont retranchés dans la région d’al-Qarara, au nord-est de Khan Younes. La vidéo diffusé par le Média militaire des Qassam, il y avait 23 israéliens dans le batiment.

Le communiqué du Hamas affirme qu’il y a eu des tués et des blessés dans leurs rangs. Il ajoute que par la suite, la bouche d’un tunnel, piégé au préalable, a explosé au passage de 5 militaires qui ont été tués ou blessés.

Dimanche, le Brigades al-Qassam avaient rendu compte d’une embuscade dans le quartier Zaytoun dans la ville de Gaza et de l’explosion d’un champ de mines qui a été actionné au passage d’une force israélienne blindé.

Au sud de Tal al-Hawa, toujours dans la ville de Gaza, les Qassam ont assuré avoir tiré sur un soldat dans l’entourage de la Faculté universitaire.

Dimanche soir, l’armée d’occupation avait fait état de la mort d’un sergent durant les combats au centre de la bande de Gaza et d’un blessé. Elle avait auparavant rendu compte de la mort d’un soldat de la brigade des parachutistes dans les combats au sud de la bande de Gaza.

Durant ces 4 derniers jours, l’armée d’occupation a annoncé la mort de 7 militaires, dont 4 de réserve qui ont été tués pendant le week-end, selon son porte-parole Daniel Hagari.

Selon le journal Yediot Ahronoth, 4 militaires ont été tués dans la région de l’axe de Netzarim, pendant que l’armée œuvrait pour élargir cette région qui coupe l’enclave en deux. Ils ont été victimes d’explosion d’engins piégés plantés au bord d’une route.

Cette voie fait partie des pommes de discorde dans les tractations en cours pour un cessez-le-feu, le Hamas exigeant le retrait total des Israéliens alors que le premier ministre israélien réclame un mécanisme qui empêche les combattants de se rendre du sud au nord de l’enclave.

4 points militaires ont été établis dans ce passage dans lequel des centaines de militaires seraient stationnés.

Concernant les raids israéliens sur les régions, le ministère de la Santé à Gaza a rendu compte ce lundi de deux massacres qui ont fait 33 martyrs et plus de 66 blessés. Ce qui élève à plus de 40.435 le nombre des martyrs depuis le 7 octobre et à plus de 93.534 celui des blessés.

Dimanche, 17 personnes avaient été tués dont 11 membres de la famille, Abou Hadrouss.

Les images parvenues de la bande de Gaza montrent les Palestiniens se déplacer une énième fois de Deir al-Balah, au centre de l’enclave, sur l’ordre de l’armée d’occupation.

L’Unrwa a condamné ces ordres d’évacuation qui ne connaissent pas de répit. « Les familles de toute la bande de Gaza sont obligées de fuir et de quitter leurs maisons. Il s’agit d’une déshumanisation totale et d’une tragédie sans fin ».

L’armée d’occupation israélienne a aussi sommé l’évacuation de l’hôpital Martyrs d’Al-Aqsa à Gaza, le seul du secteur public.

Evacuation de l’hôpital al-Aqsa

Source: Divers