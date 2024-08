Les résistants palestiniens mènent des combats violents contre les soldats israéliens de l’occupation dans la ville et le camp de Jénine qui fait l’objet d’une offensive ainsi que d’autres régions dans le nord de la Cisjordanie occupée pour le 4eme jour consécutif.

Les forces d’occupations assiègent complètement la ville et le camp de Jénine, ont rapporté les médias au début de cet après-midi. Les images de destructions des infrastructures ont été diffusées sur les réseaux sociaux.

Les combattants palestiniens des différentes factions utilisent des mitrailleuses et des engins piégés et tendent des embuscades, ont rapporté des médias palestiniens.

Dans le quartier al-Jabiriyate, au sud du camp de Jénine, une embuscade a été tendue à une voiture militaire israélienne au cours de laquelle un militaire a été tué et d’autres blessés. L’attaque à l’engin piégé a été revendiqué par la Brigade de Jénine des Brigades al-Qods du Jihad islamique. Cette brigade fait état d’affrontements sur l’axe de Haifa, Nasera (Nazareth) Naplouse et les périphéries du camp.

Le député du Conseil législatif palestinien cheikh Khaled Souleiman Abou al-Hassan a été arrêté dans ce quartier, ont rapporté les médias palestiniens.

Des arrestations ont eu lieu dans le quartier est de la ville de Jénine.

De même dans le quartier al-Damaj dans le camp de Jénine où au moins un militaire israélien a été grièvement blessé dans une embuscade (Vidéo ci-dessous). Les forces d’occupation y ont bombardé une maison à l’aide d’un obus. Plusieurs maisons ont été perquisitionnées.

Deux engins piégés hautement explosifs ont explosé au passage de plusieurs militaires dans la rue al-Nasera, a revendiqué le mouvement des Moudjahidines.

Des accrochages ont eu lieu dans la rue Mahioub et la localité Kfardan à l’ouest de la ville de Jénine.

Une source des brigades al-Qassam du Hamas a déclaré que « ce que les moudjahidines avaient rélisé dans le quartier al-Damaj est un message à l’ennemi que son agression contre Jénine aura de graves conséquences ».

“Nous assurons à notre peuple que la résistance avec toutes ses formations en Cisjordanie est dans les meilleures étapes de coordination et d’intégration entre elles”, a déclaré la source. Il a souligné que les brigades Qassam et les factions de la résistance se sont préparées à de longues journées de confrontation et d’affrontement.

Les brigades al-Aqsa du Fatah ont rendu compte d’accrochages violents dans tous les axes de Jénine et de son camp et dans la localité de Kfardane.

C’est Jénine où 12 Palestiniens ont été tués que compte le plus de martyrs dans cette nouvelle offensive israélienne au nord de la Cisjordanie qui se poursuit depuis le mercredi et qui a fait 21 martyrs, dont 5 à Tulkarem et 4 à Tubas.

