Le journaliste du journal israélien Maariv, Natan Zahavi, a affirmé, que « le ministre des Finances israélien Bezalel Smotrich, n’a pas la moindre idée de l’économie, pire il affiche une indifférence sans précedent face à la détérioration de la situation économique en Israël touché de plein fouet par une guerre qui dure depuis 11 mois sur différents fronts ».

Zahavi a ajouté que « en plus de son passé douteux, Smotrich est daltonien car il ne remarque pas les feux rouges clignotants qui avertissent que le navire est sur le point de se fracasser sur les rochers et de couler. Il ne voit pas les investisseurs abandonner le navire, et il n’écoute pas les dirigeants des sociétés de notation de crédit qui ne cessent de rabaisser la note d’Israël mettant en garde contre la gravité de la situation ».

Et de poursuivre : « Il ne comprend pas non plus que les touristes ne viennent plus en Israël et que les hôtels et les entreprises touristiques manquent de revenus et crient : Sauvez-nous ».

Il a ajouté : « L’arrogant Smotrich, qui est trop sûr de lui, utilise les fonds publics comme s’ils étaient les siens, distribue des subventions aux moutons de ses pâturages et ferme les yeux sur les agriculteurs dont les champs ont été dévastés par des incendies causés par les missiles du Hezbollah. »

De même, » le système de santé souffre d’une crise et il y a une grave pénurie de médecins, de psychothérapeutes sans compter l’absence de budgets alloués à la réhabilitation des personnes touchées par la guerre », mettant en garde « contre le départ massif de médecins qui quittent le pays pour vivre et travailler à l’étranger, et non pour revenir ».

Zahavi a également souligné « le coût de la vie qui ne cesse d’augmenter de sans oublier les prix des vols qui sont en Israël des plus élevés au monde ».

Zahavi a qualifié « les rapports des départements d’économie sur les départs à l’étranger de techniciens de haute technologie, d’effrayants en raison de la longue liste ».

Malgré ces sombres faits, « Smotrich semble convaincu qu’Israël est un paradis économique , il pense avoir la situation sous contrôle et lorsque des hauts responsables de son ministère tentent de le mettre en garde et le critiquer, il propose leur démission ».

La guerre en cours sur différents fronts a entraîné des pertes importantes dans l’économie israélienne, « portant préjudice à des milliers de petites entreprises et déstabilisant la confiance internationale dans une économie qui était autrefois considérée comme une dynamo entrepreneuriale », selon l’American Associated Press.

Source: Médias