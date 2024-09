Dans une déclaration aux médias israéliens, un haut responsable israélien, a rejeté les propos du président américain Joe Biden, les considérant comme « très dangereux ».

Citant un haut responsable israélien, le correspondant d’Axios, Barak Ravid, a rapporté : « Il est étonnant que le président Biden fasse pression sur Netanyahu, et non sur le chef du Hamas Yahya Sinwar, qui continue de rejeter avec véhémence tout accord ».

Selon ce haut responsable israélien, les propos de Biden sont « trés dangereux, d’autant plus qu’ils surviennent quelques jours après la mort de six prisonniers israéliens, dont un Américain ».

Interrogé par des journalistes sur la question d’un accord pour libérer les otages, Biden a répondu que Netanyahu « ne fait pas suffisamment d’efforts » pour parvenir à un accord sur la libération des prisonniers à Gaza, depuis le 7 octobre dernier.

Aujourd’hui lundi, Biden et sa candidate à la vice-présidence, Kamala Harris, rencontreront leur équipe chargée des discussions sur le cessez-le-feu dans la bande de Gaza, au lendemain de l’annonce par Israël de la découverte des corps de six prisonniers à Rafah, au sud de la bande de Gaza dont un prisonnier israélien qui possède la nationnalité américaine.

La Maison Blanche a annoncé que « le calendrier du président a été modifié de manière à lui permettre, avec Harris, de tenir une réunion avec l’équipe américaine qui négocie l’accord sur les prisonniers. Et ce, suite à la mort du détenu américain Hersh Goldberg-Bohlen et de cinq autres détenus par Hamas et discuter des efforts visant à parvenir à un accord garantissant la libération des prisonniers restants. »

Commentant les propos de Biden, un dirigeant du Hamas a afffirmé à Reuters que « les déclarations de Biden traduisent dans le fond un aveu américain de la responsabilité de Netanyahu dans l’obstruction d’un accord ».

Le dirigeant du Hamas a souligné : « Nous traitons avec le plus grand sérieux toute proposition incluant un cessez-le-feu permanent et un retrait complet ».

Association des familles de prisonniers israéliens : Biden a offert des preuves de l’obstruction de Netanyahu au retour des otages

Dans un contexte connexe, l’Association des familles de prisonniers israéliens a remercié le président américain Biden pour son « travail et son insistance pour restituer les 101 détenus abandonnés » par le gouvernement d’occupation.

Dans un communiqué, l’Association des familles de prisonniers israéliens a estimé « qu’ il aurait été préférable que le Premier ministre israélien s’acharne de la même manière pour sauver la vie des prisonniers et rendre les morts qui ont été tués sous son pouvoir ».

Le communiqué a conclu : « Si nous voulions des preuves supplémentaires que Netanyahu fait obstacle au retour des personnes enlevées, nous les avons obtenues auprès du président des États-Unis d’Amérique ».

Source: Médias