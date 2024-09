Un officier supérieur de l’armée de l’air israélienne a révélé « que l’armée travaille à la rédaction d’une recommandation visant à augmenter la production de bombes, de missiles et d’autres munitions en Israël, dans le but de réduire la dépendance de l’armée de l’air à l’égard d’autres pays, notamment les États-Unis d’Amérique ».

L’officier a déclaré au journal israélien Haaretz que » sans le soutien américain à l’armée israélienne, en particulier l’armée de l’air israélienne, Israël aurait été confronté à d’extrêmes difficultés pour poursuivre sa guerre durant des mois ».

Selon Haaretz, « cette recommandation résulte d’une volonté israélienne de réduire sa dépendance à l’égard des fournisseurs extérieurs, , compte tenu des retards de la part de l’administration du président américain Joe Biden de livrer des armes, notamment celles de l’armée de l’air, car la plupart de ses équipements sont achetés auprès d’entreprises américaines et dans le cadre de l’aide militaire américaine ».

Le journal a noté que « la position de l’armée de l’air israélienne est similaire à celle d’Israël lors de la guerre de 1967, après que le président français Charles de Gaulle a imposé une interdiction sur la fourniture d’armes à Israël, notamment des chars, des avions Mirage, des lance-missiles et des missiles ».

L’occupation a ensuite transféré sa dépendance vers les États-Unis, qui fournissent à l’armée de l’air israélienne tous ses chasseurs et une partie de ses bombes, missiles et équipements de renseignement sans compter, ils assurent le développement des systèmes de défense israéliens aériens et antimissiles.

L’armée de l’air israélienne : nous ne voulons ni cacher ni camoufler l’échec

L’armée de l’air israélienne mène deux enquêtes approfondies, la première relative aux événements de l’opération Déluge d’Al-Aqsa du 7 octobre et la seconde relative à l’état de l’armée de l’air israélienne depuis le 8 octobre.

L’officier s’attend à ce que « les recommandations changent fondamentalement l’Armée de l’Air et sa doctrine de guerre dans presque tous les aspects, y compris la défense, la structure des forces, la préparation opérationnelle et la défense des actifs clés de l’Armée de l’Air et de ses bases ».

L’officier a reconnu que « la résistance palestinienne lors de l’opération Déluge d’Al-Aqsa a pu atteindre des bases militaires près de Gaza le 7 octobre, tandis que le Hezbollah a endommagé la base aérienne du Mont Meron et le système de reconnaissance aérienne Sky Dew près du carrefour Golani le 7 octobre, au front nord de la Palestine occupée ».

Il a révélé que « les deux enquêtes sont véhémentes et qu’il n’y a aucune volonté de cacher quoi que ce soit ou de dissimuler l’échec du 7 octobre, surtout qu’elles procéderont à une évaluation objective des attaques au Liban, à Gaza et en Syrie, ainsi que de l’attaque du port de Hodeidah au Yémen ».

Il a ajouté que « personne veut trouver d’excuses pour ce qui s’est passé lors du déluge d’Al-Aqsa ».

Et de poursuivre : » l’armée de l’air, qui est affiliée au Commandement Sud , n’était pas la seule responsable de l’échec israélien, qui a été énorme pour nous et pour l’ensemble de l’armée israélienne. La surprise était fondamentale et globale alors que le renseignement militaire et l’agence de sécurité intérieure Shin Bet ont exprimé des avertissements selon lesquels la résistance est trés active, même sur un petit nombre de sites ».

Il a été rapporté que « la résistance palestinienne a ciblé, le 7 octobre, deux hélicoptères transportant une force de parachutistes, avec des tirs d’armes légères depuis le sol et un missile antichar ».

Les missiles iraniens ont atteint leurs cibles

L’officier a affirmé que « l’intention de l’Iran, lors de l’opération Promesse Juste du 13 avril, était de causer de graves dommages à la base aérienne de Nevatim, dans le sud de la Palestine occupée, où sont stationnés des escadrons d’avions F-35 israéliens ».

Et d’ajouter : « L’Iran a également lancé un certain nombre de missiles sol-sol sur la base du mont Hermon, à l’extrême nord de la Palestine occupée, dans le cadre de manoeuvres de distraction ».

Il a conclu par la reconnaissance « du succès de l’opération car les missiles sol-sol ont atteint leurs cibles, ainsi qu’un bâtiment à Nevatim ».

Source: Médias