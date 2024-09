Le ministre vénézuélien des Affaires étrangères, Ivan Gil, a attaqué, ce jeudi, l’entité d’occupation israélienne et son gouvernement, les qualifiant de fascistes, de criminels et de tueurs d’enfants, en réponse aux critiques de Tel Aviv à l’émission d’un mandat d’arrêt par les autorités vénézuéliennes contre le candidat perdant aux élections présidentielles, soutenu par l’Occident, Edmundo Gonzalez.

Ivan Gil a déclaré que: « Ceux qui commettent le plus grand génocide depuis la Seconde Guerre mondiale – les criminels de guerre, les tueurs d’enfants et de femmes et les criminels internationaux – soutiennent les criminels fascistes au Venezuela. »

Gil a ajouté que « les Vénézuéliens savent que les sionistes soutiennent l’extrême droite vénézuélienne, la financent et l’entraînent aux pratiques violentes, et nous les vaincrons. Ils ne reviendront pas ».

Le ministre vénézuélien des Affaires étrangères a conclu ses déclarations fermes contre l’occupation israélienne en disant : « Le sionisme au Venezuela ne passera pas. Nous sommes humains et détestons sa haine et sa bassesse ».

Rappelons que plus de 40000 Palestiniens, dont une majorité de femmes et d’enfants, sont tombés en martyrs suite aux bombardements israéliens contre Gaza, depuis le 7 octobre.