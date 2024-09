Citant des sources militaires, les médias israéliens ont rapporté ce Samedi : « Il n’y a pas de tunnel efficace pour la résistance palestinienne sur l’axe de Philadelphie ».

À son tour, le commentateur sécuritaire et militaire de la chaîne israélienne 12, Amir Barshalozm, a révélé que l’armée a affirmé que « nous pouvions quitter Philadelphie. J’ai contacté plusieurs sources militaires et leur ai demandé : Existe-t-il un tunnel (de résistance) fonctionnel sur l’axe de Philadelphie. Les réponses ont été non ».

Plus tôt dans la journée, le site internet de la BBC a rapporté que « les forces israéliennes ont commencé à asphalter la route du corridor de Philadelphie, dans une démarche que certains commentateurs estiment comme une indication qu’elles ne sont pas prêtes à se retirer complètement de la région dans un avenir proche ».

Cette nouvelle mesure israélienne dans l’axe de Philadelphie intervient à un moment où l’intransigeance israélienne et l’insistance à l’occuper constituent un obstacle majeur à la conclusion d’un accord de cessez-le-feu et d’échange de prisonniers, sachant que la Résistance palestinienne a réiteré que « tout accord doit inclure une cessation totale de l’agression, le retrait de la bande de Gaza, le début de la reconstruction, et mettre fin au siège ».

Hier, un chef de la résistance palestinienne a affirmé que « l’occupation israélienne insiste pour ne pas se retirer de l’axe de Philadelphie dans la première phase de l’accord pour le reporter à la deuxième phase », indiquant que « le mouvement Hamas a informé le médiateurs de son refus catégorique de maintenir les forces d’occupation sur place pendant la première phase, pendant une période de 42 jours ».

Il est à noter que le cabinet politico-sécuritaire a approuvé fin août dernier, par une majorité de 8 partisans, contre une objection (le ministre de la Sécurité Yoav Gallant) et une abstention (le ministre de la Sécurité nationale Itamar Ben Gvir), approuvant le des cartes indiquant que « l’armée israélienne est déterminée à rester dans l’axe de Philadelphie, dans le cadre d’un éventuel accord d’échange de prisonniers ».

Source: Médias