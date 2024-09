Trois Israéliens ont été abattus, ce dimanche matin, suite à une opération à l’arme à feu au pont Al-Karama (Allenby), point de passage entre la Cisjordanie et la Jordanie. L’auteur de cette opération, venu de la Jordanie, est tombé en martyre.

Selon les premières informations rapportées par les médias israéliens, « l’attaque s’est produite vers 9h55 au terminal de fret du pont Allenby. Un chauffeur de camion, soupçonné d’être l’auteur de cette opération, aurait dissimulé une arme de poing dans son véhicule. À son arrivée au poste de contrôle, il serait descendu de son camion et aurait ouvert le feu à bout portant sur les personnes présentes ».

Trois Israéliens d’une cinquantaine d’années ont été grièvement blessés lors de la fusillade. Malgré l’intervention rapide des équipes du Magen David Adom (MDA) et des forces médicales de l’armée d’occupation israélienne, ils ont succombé à leurs blessures sur place.

Un hélicoptère a été déployé et des barrages routiers ont été mis en place dans la vallée du Jourdain.

Aussitôt après cette opération, les forces d’occupation ont agressé les ouvriers et conducteurs des camions présents sur place.

David Elhayani, chef du conseil régional de la vallée du Jourdain, a commenté l’opération: « Il s’agit d’un événement difficile avec un résultat tragique. Nous savons qu’il s’agissait d’un chauffeur de camion jordanien qui est descendu de son véhicule, a sorti un pistolet, a vidé un premier chargeur et en a chargé un second. »

Cette opération vraisemblablement en soutien à Gaza survient une semaine après une autre attaque près du checkpoint de Tarkumiya, au nord d’Al-Khalil Hébron, où trois policiers israéliens avaient été abattus.

Rappelons que plus de 42000 Palestiniens, en majorité de femmes et d’enfants, sont tombés en martyre suite à la guerre génocidaire israélienne lancée contre Gaza, depuis le 7 octobre 2023.

Le Hamas salue l’opération héroïque

En réaction le Hamas a salué « cette opération héroïque menée par un des héros la Jordanie ». Il a affirmé dans un communiqué que « cette attaque constitue une réponse naturelle à l’Holocauste perpétré par l’ennemi nazi-sioniste contre notre peuple à Gaza et en Cisjordanie occupée ainsi qu’à ses projets de déplacement et de judaïsation de la mosquée Al-Aqsa ».

Et de renchérir : « Cette opération confirme le rejet par les peuples arabes de l’occupation, de ses crimes et de ses ambitions en Palestine et en Jordanie. Elle révèle également le ferme soutien à notre peuple et à sa vaillante résistance qui défend Al-Qods et la mosquée d’Al-Aqsa ».

« Gaza, qui défend la nation contre les sionistes et mène une dure bataille depuis presque un an, appelle la nation et tous les peuples libres du monde à se révolter contre l’occupation en soutien à Gaza, Al-Qods et la Cisjordanie », a en outre souligné le Hamas.