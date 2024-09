Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères a déclaré que la poursuite des crimes d’Israël et ses exigences excessives lors des récentes négociations de cessez-le-feu indiquent que le régime est bien plus proche de la défaite que de la victoire.

« Le régime israélien est une tumeur cancéreuse et le noyau central de l’axe de la malveillance dans la région », a déclaré Nasser Kanaani lors de son point de presse hebdomadaire lundi.

Il a ajouté que les crimes odieux commis par Israël contre le peuple palestinien dans la bande de Gaza et, plus récemment, en Cisjordanie ont suscité la colère mondiale.

Il a réitéré l’engagement légal, moral et humain de l’Iran à soutenir la Palestine et a souligné que les mesures prises par le régime israélien pour imputer tout incident à la République islamique sont « définitivement de la rhétorique et une tentative désespérée de cacher les faits ».

Le porte-parole iranien a fermement condamné les frappes de dimanche du régime israélien contre plusieurs sites militaires dans le nord-ouest de la Syrie avec des missiles et des drones.

« L’attaque du régime contre les pays de la région montre que ses crimes ne se limitent pas à Gaza et qu’il commet des crimes extrarégionaux », a déclaré Kanaani.

Il a exhorté les partisans d’Israël à cesser d’armer et de soutenir ce régime, affirmant que les organisations internationales sont nécessaires pour condamner sérieusement les crimes du régime de Tel-Aviv et prendre des mesures fermes et dissuasives pour les contrer.

Les médias syriens ont rapporté dimanche qu’au moins 14 personnes ont été tuées dans les attaques qui ont visé la ville de Hama. Des responsables syriens ont indiqué que plusieurs des blessés se trouvaient dans un état critique.

Le ministère syrien de la Défense a déclaré que le système de défense aérienne du pays avait réussi à intercepter et à abattre certains des missiles entrants.

‘Israël’, « le régime du mal absolu » dans la région

Faisant référence à une opération de tir menée par un chauffeur de camion jordanien au point de passage d’Allenby qui a entraîné la mort de trois Israéliens, Kanaani a déclaré qu’Israël est le régime du mal absolu dans la région.

Il a souligné que les actes criminels du régime israélien ont donné lieu à une prise de conscience de l’humanité.

Le renforcement des liens avec l’Est est une priorité absolue

Kanaani a également déclaré que le développement des relations avec les pays d’Asie et d’Orient resterait l’une des principales priorités de l’Iran, ajoutant que la nouvelle administration iranienne cherche à mettre en œuvre les accords précédemment signés et élaborera de nouveaux documents de coopération à cet égard.

Il a noté que le ministère iranien des Affaires étrangères poursuivra fermement le développement des relations avec la Chine et la Russie sur la base de la volonté commune de l’Iran et de ses partenaires de servir les intérêts mutuels.

« L’Iran est situé dans une région complexe et nous considérons la coopération régionale comme le meilleur moyen de résoudre les malentendus. Le développement des relations avec l’Orient et l’Asie ne signifie pas que nous devons négliger l’amélioration des relations avec d’autres pays qui souhaitent entretenir des relations amicales avec l’Iran », a souligné Kanaani.

« L’Iran s’oppose vigoureusement à toute modification des frontières »

Le porte-parole a mis en garde contre les complots étrangers visant à déstabiliser la région et a déclaré que l’Iran s’opposait résolument à toute initiative visant à apporter des changements aux frontières et à la situation géopolitique.

L’Iran accorde de l’importance à la levée des obstacles qui entravent les connexions entre l’Azerbaïdjan et l’Arménie et soutient fermement l’avancement du mécanisme de coopération 3 +3, a ajouté le responsable iranien.

Conformément à sa politique de bon voisinage, a-t-il noté, l’Iran soutient une paix durable dans le Caucase du Sud, ce qui peut contribuer à améliorer la paix durable dans toute la région.

« Un nouvel accord avec l’Occident est possible »

Kanaani a réaffirmé une fois de plus la position claire de l’Iran sur un nouvel accord avec l’Occident visant à relancer l’accord nucléaire de 2015, officiellement connu sous le nom de Plan global d’action conjoint (PGAC).

Un nouvel accord peut être conclu si toutes les parties à l’accord reviennent à leurs engagements, a-t-il déclaré, regrettant que les signataires européens aient entravé une voie diplomatique multilatérale.

Il a ajouté : « Nous pensons qu’il existe encore une opportunité diplomatique pour les parties… Nous sommes optimistes quant aux efforts diplomatiques futurs. »

« L’Iran poursuit une position de principe sur la Palestine »

En réponse à une question sur l’impact de l’approche de l’Iran envers le régime israélien sur l’interaction entre Téhéran et l’Union européenne, le porte-parole a déclaré : « Les relations entre les pays sur la scène internationale ont des dimensions différentes avec des divergences d’opinions. »

Il a ajouté qu’il serait possible pour l’Iran et l’Union européenne de reprendre leur coopération si le bloc avait une intention pratique et une forte volonté.

« L’existence du régime sioniste aggrave l’instabilité dans la région, et nous avons des positions claires, précises et fondées sur des principes concernant la question palestinienne », a-t-il déclaré.

L’Iran croit en une « approche politique » pour mettre fin à la guerre en Ukraine

Kanaani a souligné la position claire de l’Iran sur les développements en Ukraine et a déclaré : « Il est regrettable que certaines parties, qui recherchent le conflit et la guerre, portent des accusations contre l’Iran. »

« Dans le dossier de l’Ukraine, nous ne sommes pas partie prenante de la guerre et croyons en une stratégie politique pour mettre fin à la guerre », a-t-il conclu.

Source: Avec PressTV