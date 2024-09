Le New York Times a rapporté, dans un article, que les combattants de la résistance palestinienne en Cisjordanie ont démontré des capacités nouvelles et avancées, malgré les opérations militaires israéliennes dans la région.

Dans les détails, le journal a précisé que « les militants palestiniens ont mené des attaques plus audacieuses et sophistiquées », faisant référence à l’attentat à la bombe à Tel Aviv, revendiqué par les mouvements Hamas et Jihad islamique, ainsi qu’aux tirs depuis une voiture près d’un poste de contrôle de Tarqumiya à Hébron, qui a tué trois policiers israéliens . Sans compter, la dernière fusillade au passage jordanien d’alKarama du côté palestinien, au cours de laquelle 3 Israéliens ont été tués.

Selon les analystes, « ces opérations constituent une des séries d’attaques des plus complexes liées à la Cisjordanie, une région instable depuis des années », et elles indiquent également que « les groupes armés ont développé de nouvelles capacités techniques, logistiques et organisationnelles malgré les intenses tentatives israéliennes de les contenir ».

Dans ce contexte, le directeur du Centre de recherche Horizon à Ramallah, Ibrahim Dalalsha, a affirmé : « Ce qui s’est passé ces dernières semaines indique un effort plus organisé pour mener des attaques, par rapport aux opérations de la dernière décennie ».

Il a ajouté : « La présence d’un kamikaze portant une bombe dans son sac à dos, errant dans les rues de Tel-Aviv, est le signe de l’existence d’un réseau qui soutient réellement de telles opérations ».

À son tour, le commentateur politique israélien Alon Pinkas a estimé que « ces événements sont devenus plus probables à mesure que la guerre se poursuit, ce qui a exacerbé les divisions internes d’Israël et sa faiblesse extérieure ».

Citant des militants de Cisjordanie, le New York Times a rapporté que « les combats à Gaza les ont encouragés à devenir plus actifs, ce qui a donné un élan à leur lutte qui dure depuis des années contre l’occupation israélienne et l’existence d’Israël », notant que « les sondages d’opinion montrent un large soutien à l’attaque du Hamas en Cisjordanie le 7 octobre ».

À la lumière des guerres qui font déjà rage dans la bande de Gaza et le long de la frontière nord avec le Liban, Michael Milstein, analyste israélien chargé des affaires palestiniennes, a déclaré à propos de la situation en Cisjordanie : « Nous sommes sur la voie d’un troisième front ».

La Cisjordanie pourrait nous exploser au visage

Dans le même contexte, le site internet israélien de Channel 12 a rapporté que « des responsables des institutions sécuritaires et militaires en Israël ont mis en garde les ministres du cabinet », affirmant que « ce qui se passe en Cisjordanie pourrait nous exploser au visage ».

Selon le site , « les responsables ont présenté une série de recommandations urgentes au cabinet concernant la Cisjordanie », tandis que « l’armée israélienne a averti les ministres que le transfert de forces en Cisjordanie se ferait au détriment des combats à Gaza ».

Parmi les recommandations que l’establishment sécuritaire et militaire demande à faire avancer et qui ont été signées par le ministre de la Défense Yoav Gallant, le chef d’état-major Herzi Halevy et le chef du Shin Bet Ronen Bar, figurent « des travaux visant à augmenter le nombre d’établissements pénitentiaires et à préparer de vastes vagues d’arrestations à grande échelle, en plus de maintenir le statu quo sur le Mont du Temple « , selon le site de Channel 12.

Cela survient alors que « l’armée d’occupation israélienne craint le déclenchement d’une troisième Intifada en Cisjordanie, en plus de sa crainte du succès de la résistance, d’autre part, dans la bataille de la Terreur des camps via des attaques par des engins explosif et via des attaques de tirs contre des véhicules israéliens sur les routes ».

L’inquiétude grandit quant au développement du travail de résistance dans la région, une évolution qui se reflète dans la performance des combattants de la résistance, alors que les factions de la résistance en Cisjordanie continuent de faire face aux attaques d’occupation en cours, à travers des opérations, des embuscades spécifiques, des explosions de bombes et des affrontements armés.

La résistance palestinienne en Cisjordanie menace l’occupation israélienne davantage d’opérations dans le contexte de la confrontation et de la réponse à son agression en Cisjordanie et à Gaza. Ainsi, les Brigades Al-Qassam ont menacé, dans une déclaration précédente, que « tous les gouvernorats de la Cisjordanie promettent de douloureuses surprises à l’occupant, sans oublier les opérations martyres à l’intérieur de l’intérieur occupé qui reviendront au premier plan ».

Source: Médias