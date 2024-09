Le chef du bureau politique du Hamas, Yehya Sinwar, a adressé le mardi 10 septembre un message de félicitations au président algérien Abdelmadjid Tebboune à l’occasion de sa victoire à l’élection présidentielle.

Sinwar a félicité le peuple algérien pour la confiance qu’il a accordé au président Tebboune afin de diriger le pays, lui souhaitant succès à servir l’Algérie et son peuple authentique.

Sinwar a souligné qu’il « envoie son message au moment où une épopée héroïque est enregistrée par le peuple palestinien et sa Résistance avec bravoure et fermeté dans le cadre de la bataille du Déluge d’Al-Aqsa. Et ce, malgré la guerre génocidaire et barbare menée par l’occupation sioniste nazie, hostile à tous les aspects de la vie, et qui tue l’humanité dans la bande de Gaza, agresse notre peuple en Cisjordanie, à Al-Qods et dans les territoires occupés (en 1948), en violation et au mépris flagrant de toutes les lois et conventions internationales ».

Le chef du Hamas a renouvelé son appréciation du rôle de l’Algérie aux côtés du peuple palestinien et de la défense de ses droits dans les institutions internationales.

Il a en outre souhaité « la poursuite et le développement de ce rôle de soutien au peuple palestinien dans tous les domaines afin de renforcer sa fermeté et sa Résistance, mettre fin à l’agression brutale, vaincre l’occupation et réaliser le rêve de libération et du retour du peuple, à l’instar de la libération du grand peuple algérien. Et par conséquent, l’établissement d’un État palestinien indépendant et pleinement souverain avec Al-Qods pour capitale ».

Rappelons que l’autorité nationale chargée des élections en Algérie a annoncé que le président Abdelmadjid Tebboune avait remporté un deuxième mandat présidentiel après avoir obtenu 94,65 % des voix.