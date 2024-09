La Résistance islamique au Liban – branche armée du Hezbollah- continue de mener des opérations militaires qualitatives, ciblant les positions l’armée d’occupation dans les colonies du nord, en soutien à la bande de Gaza et en réponse aux attaques israéliennes contre les villes et villages du sud.

Dans ses opérations les plus récentes de ce Mercredi, la Résistance islamique a répondu à l’attaque contre la ville méridionale de Mays al-Jabal, en ciblant le bataillon de renseignement militaire 8200 dans la caserne Metat avec divers missiles.

En réponse à l’attaque israélienne sur la route Nabatieh-Zibdine, les Moudjahidines de la Résistance islamique ont ciblé un poste de contrôle militaire dans la colonie de Dan avec des armes appropriées et l’ont directement touché.

De même, les résistants ont ciblé le nouveau quartier général des forces de la 146e Division sur la nouvelle base Aberim avec des roquettes de Katyusha , en réponse aux attaques de l’occupation dans la périphérie de la ville de Zabqin.

La Résistance islamique a également bombardé Al-Zaoura avec des roquettes Katyusha, en réponse à la persistance de l’ennemi à attaquer les villages du sud, notamment la ville de Khiam et la ville d’Aita Al-Shaab.

En soutien au peuple palestinien de la bande de Gaza et à sa résistance courageuse et honorable, les moudjahidines de la Résistance islamique ont ciblé une position des soldats d’occupation sur le site d’Al-Abad avec des armes appropriées et l’ont directement touché.

Dans ce contexte, les médias israéliens ont indiqué « qu’environ 60 missiles ont été lancés en direction du nord en une heure », confirmant « qu’un projectile a atterri dans la colonie Dan, au nord de la Palestine occupée, faisant un blessé.

Le correspondant d’Al-Manar a rapporté que « des tirs de missiles ont été lancés depuis le Liban vers le doigt de la Galilée, et du Golan occupé.

Plus tôt dans la journée, la Résistance islamique a ciblé les sites Al-Mutula, Al-Raheb, Ruwaisat Al-Qarn et la caserne Zabdin.

Poursuite des attaques israéliennes

L’occupation israélienne a mené une série d’attaques contre des villages et des villes du sud du Liban, lançant un raid sur la ville de Mays al-Jabal, qui a entraîné la mort d’une personne et la blessure d’une autre, selon le ministère de la Santé publique.

Les chasseurs israéliens ont visé les abords des villes de Kafr Hamam, de Marwahin et les abords des villes de Hula et Aita al-Shaab, tandis que les tirs d’artillerie ont visé les abords de la ville de Blida et les villes d’Aita al-Shaab.

Une vidéo montre le bombardement de l’artillerie israélienne sur la ville de Khiam, qui a visé les environs du Centre de défense civile de l’Autorité islamique de la santé.

L’occupation a également tiré des obus d’artillerie sur la ville d’Al-Bustan et des obus au phosphore sur la ville d’Al-Dahira, au sud du Liban.

Par ailleurs, la Résistance islamique a annoncé deux nouveaux martyrs sur la voie d’alQods : le martyr Hani Hussein Ezzedine , né en 2001, originaire de la ville méridionale de Deir Qanun al-Nahr, et le martyr Ali Hassan Abd Ali , né en 2003, originaire de la ville méridionale d’Aytit.

Source: Médias