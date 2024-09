La République d’Irak a reçu Aujourd’hui, mercredi, lale nouveau président iranien, Masoud Pezeshkian, dans le cadre de sa première visite à l’étranger. La visite a été qualifiée de très importante surtout qu’elle a aboutit à la signature d’accords mutuels entre les deux parties à plusieurs niveaux.

Al-Soudani – Pezeshkian : L’importance de la coopération bilatérale entre les deux pays pour relever les défis

Lors d’une conférence de presse conjointe avec le président iranien à Bagdad, le Premier ministre irakien Mohammad Al-Sudani, a annoncé la signature de 14 mémorandums d’accord avec la partie iranienne.

Concernant l’agression israélienne contre Gaza, Al-Sudani a souligné « qu’elle menace la stabilité de la région », rejetant « l’expansion du conflit et la violation de la souveraineté des États », appelant « la communauté internationale à assumer ses responsabilités dans ce contexte ».

Pour sa part, Pezeshkian a affirmé que « son pays souhaitait renforcer les relations avec l’Irak dans divers domaines et coordonner toutes les questions d’intérêt commun ».

Il a exprimé la nécessité « d’activer les accords de sécurité entre l’Iran et l’Irak pour dissuader les terroristes et ceux qui veulent s’en prendre à la sécurité dans la région ».

Il a noté que « l’Iran souhaite un Irak fort, stable et sûr, où règnent la fraternité et le calme ».

Quant à la Palestine, le président iranien a affirmé que « ce que l’entité sioniste commet à Gaza révèle la fausseté des affirmations occidentales concernant les droits de l’homme », soulignant que « les crimes israéliens contre le peuple palestinien sont commis avec des armes américaines ».

Al-Sudani a reçu Pezeshkian au palais du gouvernement à Bagdad, et la réunion a été marquée par la discussion d’un certain nombre de dossiers et de sujets d’intérêt commun, visant à renforcer les niveaux de coopération et de partenariat entre les deux pays.

Au cours de la réunion, Al-Sudani a souligné « l’importance de la coopération bilatérale entre les deux pays pour faire face aux défis économiques et sécuritaires de la région », rappelant « les positions du président martyr Ibrahim Raisi envers l’Irak ».

Pour sa part, le président iranien a exprimé ses remerciements et son appréciation à l’Irak et au gouvernement irakien pour l’accueil chaleureux, soulignant la volonté de la République islamique de renforcer les relations bilatérales et de poursuivre les programmes de coopération et les mémorandums d’accord entre les deux pays.

Pezeshkian a également remis à Al-Sudani une plaque contenant un message du guide suprême de la révolution islamique iranienne, l’ayatollah Ali Khamenei, dans lequel il a renouvelé son appréciation et ses remerciements au gouvernement et au peuple irakiens pour les efforts déployés pour recevoir les pélerins lors de la commémoration de la quarantaine de l’Imam Hussein (P), aussi pour la générosité islamique et l’hospitalité arabe.

Le président irakien : renforcer les liens d’amitié d’une manière qui serve les intérêts communs des deux pays

Le président irakien, Abdel Latif Jamal Rashid, a accueilli le président iranien, ainsi que sa délégation qui l’accompagnait au palais de Bagdad, le félicitant une fois de plus pour son élection à la présidence. Il a également renouvelé ses condoléances pour le décès du président martyr Ibrahim Raisi , le ministre des Affaires étrangères Hussein Amir Abdollahian et leurs compagnons dans le malheureux accident d’avion.

Rashid a souligné la force et l’histoire des relations entre les deux pays amis, expliquant que « l’Iran est un voisin important de l’Irak et qu’il occupe une position régionale importante dans le soutien et la stabilisation de la région, et que l’Irak soutient fermement le renforcement de la coopération conjointe afin de lutter contre le terrorisme et l’extrémisme, d’établir la sécurité des frontières et d’œuvrer pour mettre fin aux tensions dans la région ».

Au cours de son discours, le président irakien a souligné « la nécessité d’activer les termes des accords et des mémorandums d’accord signés entre les deux pays et de renforcer les liens d’amitié de manière à servir les intérêts communs des deux pays, notamment dans la question du partage de l’eau ».

Le président irakien a également condamné l’agression israélienne contre la République islamique d’Iran, qui a coûté la vie au martyr Ismail Haniyeh, affirmant la position de principe et ferme de l’Irak à l’égard de la question palestinienne et du droit du peuple palestinien à réaliser ses aspirations et à obtenir la pleine satisfaction de ses droits légitimes sur leurs terres.

Pour sa part, Pezeshkian a réiteré la volonté de la République islamique de renforcer les relations avec l’Irak dans divers domaines et de coordonner toutes les questions d’intérêt commun. Il a également exprimé l’aspiration de son pays à trouver davantage d’opportunités et de mécanismes de coopération sur lesquels s’appuyer pour renforcer les liens entre les deux pays. deux pays.

Le président de la République islamique d’Iran a également appelé à la formation « d’un comité mixte entre les deux pays voisins pour élaborer un programme stratégique de coopération conjointe dans les secteurs de la santé, de l’environnement, de l’industrie, de la sécurité et du tourisme, y compris dans la région du Kurdistan ».

Une coopération étroite représentée par 14 mémorandums d’accord entre les deux pays

Al-Sudani et le président iranien ont parrainé la cérémonie de signature de 14 mémorandums d’accord, dans divers domaines et secteurs, parmi lesquels: le domaine de la coopération en matière de formation, le domaine de la jeunesse et des sports irako-iraniens, le domaine culturel irako-iranien, les échanges artistiques et archéologiques, le domaine de l’éducation, une compréhension commune de la coopération médiatique irako-iranienne, le domaine des communications, le domaine de la promotion des groupes touristiques religieux, le domaine des zones franches irako-iraniennes, le domaine de l’agriculture irako-iranienne et les ressources naturelles, le domaine de la poste, le domaine de la protection sociale, le domaine de la formation professionnelle et technique, le domaine du développement de la main d’œuvre qualifiée irako-iranienne, le domaine d’activité des chambres de commerce irakiennes et iraniennes.

Avant sa visite, dans une interview accordée aux médias officiels iraniens, Pezeshkian a souligné les liens étroits qui unissent l’Irak et l’Iran depuis l’Antiquité, en tant que deux pays voisins et amis liés par des relations politiques, économiques et sociales.

Il a expliqué : « Il est naturel que mon premier voyage hors du pays soit en Irak, dans le prolongement des politiques générales du pays que les dirigeants ont précédemment soulignées concernant le renforcement des relations avec les pays voisins ».

Source: Médias