La Résistance islamique, bras armé du Hezbollah a annoncé avoir introduit des cibles israéliennes supplémentaires à sa banque de cibles, en soutien à Gaza et en riposte aux agressions israéliennes contre le sud du Liban.

L’une d’entre elles est une base militaire israélienne à Rosh HaNikra, une colonie côtière située au bord de la Méditerranée à la frontière avec le Liban. Dans son communiqué, la résistance précise qu’elle l’a ciblée ainsi que la colonie Mitsvah avec des roquettes « en riposte aux agressions ennemies contre les villages du sud et les maisons des civils surtout les deux martyrs opprimés à al-Bayada ».

Mercredi 11 septembre, un raid aérien sur une moto a tué les deux frères Ishaq et Hussein Aliane, et originaires de cette localité située dans le casa de Tyr.

En riposte à l’assassinat de ces adolescents âgés de 12 et 17 ans, le Hezbollah a par la suite annoncé avoir bombardé à l’aide d’un escadron de drones d’assaut la base Nahal Gershom en Haute Galilée et des lieux de concentration des soldats.

Les autres opérations que la résistance islamique a revendiquées sont les suivantes : Des tirs d’artillerie contre le site al-Bayad Blida, la position al-Malikiya, les sites de l’artillerie au nord de la colonie Ein Jacob, les deux positions israéliennes de Zibdine et al-Ramtha dans les hameaux de Chebaa et les collines occupées de Kfarchouba, la position al-Abad et des attroupements de soldats sur la colline al-Haytate et la hauteur Abou Dajaja à l’aide d’obus d’artillerie.

Mercredi, la résistance libanaise avait fait état de 9 opérations anti israéliennes

L’armée d’occupation a assuré que 15 roquettes ont été tirées en direction de la Haute Galilée où un incendie s’est déclaré. Il est aussi d’attaques aux drones qui ont causé un feu dans la région de la vallée de Houla en Haute Galilée.

Concernant les agressions israéliennes, l’armée d’occupation a dit avoir bombardé un bâtiment militaire de la résistance à Maroun ar-Ras et une rampe de tirs de roquettes à Majdal Zoun dans le secteur occidental de la frontière. Un raid sur les périphéries de Yaroun.

Le correspondant d’al-Manar au sud a rendu compte dans l’après-midi de raids aériens israéliens sur la localité Chihine et les buissons entre les deux localités Zibqine et Yatar.

Des médias libanais ont rapporté que l’artillerie israélienne a bombardé la périphérie d’Alma el-Chaab et la zone de Labbouné avec des obus de 155 mm. Des incendies ont été signalés à la périphérie de Bint Jbeil et de Maroun el-Ras à la suite de tirs d’obus au phosphore.

En outre, des avions de combat israéliens ont franchi le mur du son au-dessus de plusieurs localités du Sud, dont Saïda et sa banlieue, ainsi que Jezzine et Tyr. Des drones ont aussi survolé les villages des cazas de Tyr et de Bint Jbeil.

Le raid israélien sur Kafar Joz a coûté la vie à 3 martyrs dont un père et son fils de 3 ans.

Pas de guerre

Les médias israéliens ont en outre rapporté que l’émissaire américain Amos Hochstein a transmis un message de l’administration américaine au gouvernement israélien lui faisant part qu’elle ne veut pas de guerre élargie avec le Liban.

Dans ce message, Washington assure « qu’elle ne veut pas de guerre au nord et qu’elle est concernée pour l’empêcher coûte que coûte », selon Channel 12.

« N’allez pas vers cette aventure ne commencez-pas une guerre au nord. Elle aura un coût exorbitant », a rapporté la correspondante de cette télévision israélienne.

Source: Divers