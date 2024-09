Le chef du bureau politique du Hamas, Yehya Sinwar, a adressé un message au secrétaire général du Hezbollah, Sayed Hassan Nasrallah :

Son Eminence Sayed Hassan Nasrallah, que Dieu le protège

Secrétaire général du Hezbollah au Liban

Que la paix, la miséricorde et les bénédictions de Dieu soient sur vous (…)

Nous, au sein du Mouvement de Résistance Islamique Hamas, avons reçu, avec beaucoup d’appréciation et de fierté, votre généreuse lettre de félicitations et de condoléances pour nos martyrs, votre compagnon du jihad et de la résistance, et le défunt de la nation, le Moudjahid Ismail Haniyeh, « Abu al-Abed », chef du bureau politique du mouvement, et son compagnon, le frère moudjahid Wassim Abu Chaaban, « Abu Anas ».

Nous sommes reconnaissants pour votre solidarité mêlée de sentiments sincères et nobles, qui ont été exprimés par vos actions bénies sur les fronts de l’axe de la résistance, en soutien, et en implication dans cette bataille.

Nous demandons à Dieu Tout-Puissant de bénir vos efforts et de vous protéger, vous et votre pays, de tout mal. ‏

Notre leader, symbole de la nation et de la Palestine, Abou al-Abed, est tombé en martyre lors de la bataille Déluge d’Al-Aqsa, l’une des batailles historiques les plus honorables de notre peuple palestinien. Et ce, à l’instar des dirigeants martyrs, afin que son sang et celui de ses enfants, petits-enfants et de sa famille embrassent les grands sacrifices consentis par notre peuple à Gaza, en Cisjordanie, à Al-Qods et dans les territoires occupés (en 1948), confirmant que le sang de nos dirigeants et moudjahidines n’est pas plus précieux que celui de nos de notre peuple. Ce sang pur et ces convois bénis de martyrs augmenteront en force face à l’occupation nazi-sioniste.

Nous affirmons également que le mouvement restera tel qu’il a toujours été, ferme sur la voie de la loyauté envers le sang des martyrs, et suivrons les nobles principes réclamés par le leader martyr Abou Al-Abed, dont à leur tête l’unité de notre peuple palestinien envers le choix du jihad et de la résistance, ainsi que l’unité de la nation, notamment l’axe de la résistance face au projet sioniste.

Nous continuerons à suivre ces principes jusqu’à la débâcle de l’occupation et l’établissement de notre État indépendant et pleinement souverain avec Al-Qods pour capitale.

Nous prions Dieu Tout-Puissant de vous protéger, vous, votre peuple et votre pays…