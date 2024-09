La Résistance islamique au Liban, branche armée du Hezbollah, a annoncé ce vendredi 13 septembre avoir frappé la principale base de défense aérienne antimissile du Commandement du Nord, située dans la caserne de Berea, avec des volées de roquettes Katioucha.

Et d’ajouter dans communiqué que « ce ciblage constitue une riposte à l’agression et à l’assassinat perpétrés par l’ennemi sioniste dans la localité de Kafarjoz, au sud-Liban.

Cette base est située au nord-est de la ville de Safed, à environ 12 km de la frontière libano-palestinienne.

C’est la deuxième fois qu’elle est visée depuis le début de la bataille Déluge d’Al-Aqsa. Elle comprend le quartier général du bataillon Patriot et du Dôme de fer, et contient des systèmes de commandement et de contrôle pour la défense antimissile.

D’autre part, les médias israéliens ont rapporté que des sirènes ont retenti dans la ville de Safed et ses environs, indiquant que des dizaines d’explosions ont été entendues, faisant état de plusieurs incendies.

Selon les médias israéliens, 7 équipes de pompiers ont été dépêchées pour éteindre les incendies qui ont éclaté dans la zone de Beria près de Safed à la suite des tirs du Hezbollah.

Le journal Yediot Aharonot a également rapporté que l’électricité a été coupée dans les quartiers de la ville de Safed et ses environs, après les tirs de roquettes en provenance du Liban.

En outre, les médias israéliens ont rapporté que plus de 50 000 colons à Safed et dans ses environs se sont réfugiés dans des abris.

Attaque au drone contre une 2ème base

Dans une autre attaque ce vendredi, un drone en provenance du Liban a explosé dans la base militaire de Filon, au sud-est de Safed. Les médias israéliens ont rapporté qu’une base militaire a été endommagée après que des sirènes ont retenti au sud de Safed.

Les médias israéliens ont commenté cette attaque en indiquant : « une fois de plus, le Hezbollah atteint ses cibles avec précision ».

Rappelons que deux combattants du Hezbollah étaient tombés en martyre, dont un père et son enfant, suite à une attaque au drone qui a visé, jeudi, la localité Kafarjoz, au sud-Liban.

Le martyre Sadeq Moubarak et son fils Mahdi (3 ans)

Le martyr sur la voie d’Al-Qods Sajed Mostafa

Le martyr sur la voie d’Al-Qods Sadeq Moubarak

La Résistance a en outre ciblé, le jeudi 12 septembre, les positions d’artillerie d’occupation au nord de la colonie Ein Yaqoub avec des missiles.

Les colonies de Rosh Hanikra et Mitzova ont aussi été ciblées pour la première fois, en réponse aux agressions israéliennes contre les villages du sud, notamment dans la localité Bayyada, ou deux jeunes sont tombés en martyre.