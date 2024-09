La Cour internationale de Justice (CIJ) a annoncé, le vendredi 13 septembre, que le Chili avait déposé une déclaration d’intervention dans la plainte déposée par l’Afrique du Sud en janvier 2023 contre ‘Israël’ pour « violation de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide » dans le cadre de sa guerre génocidaire contre Gaza.

Le Chili devient ainsi le 14ᵉ État membre de l’ONU à déclarer son intention de se joindre à cette plainte. Avant lui, le Nicaragua, la Colombie, le Mexique, Cuba, la Libye, la Palestine ou l’Espagne avaient reçu l’approbation de la Cour de La Haye pour prendre part aux procédures.

La Cour a appelé l’Afrique du Sud et ‘Israël’ à soumettre des avis écrits concernant la déclaration de demande d’adhésion du Chili.

Parallèlement, le mouvement de résistance palestinien Hamas a salué l’adhésion du Chili à la Cour internationale de Justice.

Le mouvement a déclaré : « Nous considérons cette démarche comme une affirmation des positions humanitaires de la République du Chili, de son parti pris en faveur des valeurs de justice, et son rejet des violations flagrantes des lois internationales et de ce à quoi notre peuple est confronté dans la bande de Gaza aux mains de la clique fasciste sioniste extrémiste ».

Il a apprécié « la position du président chilien Gabriel Buric, qui a exprimé son soutien aux droits du peuple palestinien et à sa lutte pour obtenir sa liberté et son droit à l’autodétermination et établir son Etat indépendant ».

Le Hamas a appelé les pays du monde à « se joindre à la plainte pour génocide déposée contre l’entité sioniste devant la Cour internationale de Justice, et à intensifier toutes les formes de pression sur elle, à mettre fin à sa guerre brutale contre notre peuple palestinien et à empêcher ses dirigeants d’échapper à la punition pour leurs crimes contre l’humanité. »

Rappelons que plus de 40000 Palestiniens, dont une majorité de femmes et d’enfants, sont tombés en martyre suite aux bombardements israéliens visant Gaza, depuis le 7 octobre 2023.