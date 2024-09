La Résistance islamique au Liban a bombardé, aux premières heures de ce samedi, avec des dizaines de roquettes Katioucha, le quartier général de réserve de la Légion du Nord de l’armée d’occupation israélienne, la base de réserve de la division Galilée et ses dépôts logistiques à Amiad. Cette dernière est située à 20km de la frontière libanaise.

Dans une deuxième opération également menée ce samedi, le Hezbollah a détruit un char israélien Merkava sur la route du site de Rouwaisat Al-Alam-Zibdin, de sorte qu’il a pris feu après avoir été visé par un missile guidé.

La Résistance a annoncé que ces deux attaques interviennent en soutien au peuple palestinien inébranlable dans la bande de Gaza, en soutien à sa résistance et en riposte aux agressions de l’occupation contre les villages du sud-Liban, en particulier l’agression qui a visé la localité d’Al- Ahmadiyya.

Ces deux opérations s’ajoutent à une autre menée vendredi par le Hezbollah, en réponse à l’agression contre Al-Ahmadiyya, au cours de laquelle il a ciblé le site de Hadab Yarin avec des missiles Burkan, qui ont entraîné la destruction d’une partie du site qui a pris feu.

Une nouvelle base frappée près du lac de Tibériade

Toujours ce samedi, la Résistance islamique a annoncé avoir bombardé la base et le quartier général de la 282e brigade d’artillerie et de missiles de précision ainsi que ses dépôts d’armement et d’urgence à Yiftah Eliflet, au nord-ouest du lac de Tibériade.

Cette opération constitue une riposte à l’agression israélienne visant la veille les villages et les lieux sûrs du sud, en particulier dans la localité de Kfar Roumman.

Les médias israéliens ont également rapporté, ce matin, que des missiles en provenance du Liban sont tombés dans la région de Kahal, au sud de Safed.

La chaîne israélienne 12 a indiqué que plusieurs projectiles se sont abattus entre la région de Rosh Bina et le nord de la mer de Galilée.

Les médias israéliens ont en outre fait état de bombardements intenses visant le nord occupé, où des dizaines de missiles ont été tirés sur de nombreuses zones qui n’avaient pas été évacuées.

« Safed est-elle devenue dans la ligne de conflit pour l’État d’Israël ? Quelle est la prochaine ville qui sera dans la ligne de mire du Hezbollah ? Tibériade ou Haïfa ? », se sont-interrogés les médias israéliens.

Et puis vendredi, le Hezbollah a mené 9 opérations contre l’occupation en soutien à la résistance dans la bande de Gaza, notamment en ciblant le site de Ramtha, dans les collines occupées de Kfar Chouba, et des positions d’artillerie à Al-Zaoura.

Le Média militaire de la Résistance islamique au Liban a diffusé des vidés documentant le ciblage de matériel d’espionnage sur le site israélien de Malikiyah, à la frontière libano-palestinienne, ainsi que le bombardement des bases israéliennes Berea et Filon, dans le nord de la Palestine occupée.

#الإعلام_الحربي في #المقاومة_الإسلامية ينشر مشاهد من عملية استهداف المقاومة قاعدتي « بيريا » و « فيلون » التابعتين لـ »جيش » الاحتلال الإسرائيلي شمالي فلسطين المحتلة.#لبنان #الميادين_لبنان pic.twitter.com/LTVFlZ8Ie6 — الميادين لبنان (@mayadeenlebanon) September 13, 2024

المقاومة الإسلامية تنشر مشاهد من عملية استهداف تجهيزات تجسّسيّة في موقع المالكيّة التابع للاحتلال عند الحدود الجنوبيّة اللبنانيّة.#الميادين #الميادين_لبنان pic.twitter.com/NVm2n5LqDm — الميادين لبنان (@mayadeenlebanon) September 13, 2024

Parallèlement, les agressions israéliennes contre les villages et les villes du sud se sont poursuivies, l’artillerie de l’occupation a ciblé, ce samedi à l’aube, les périphéries de la localité de Kafr Chouba et Wadi Chebaa.

Le ministère libanais de la Santé a annoncé que 13 personnes ont été blessées lors du raid israélien qui a visé un bâtiment dans la localité de Kfar Roumman, dans le sud du pays.

Vendredi, la Résistance islamique au Liban a annoncé le martyre de son combattant sur la voie d’Al-Qods : Abbas Khader Hamada, originaire de la localité de Qamatiya dans le Mont-Liban.