C’est l’énigme que des médias israéliens tentent d’élucider après la frappe au cœur de l’entité sioniste réalisée ce dimanche matin par les forces yéménites de Sanaa, en attendant les résultats de l’enquête des forces aériennes de l’armée d’occupation.

Le site Walla a énuméré les suites d’échecs essuyés par les différents systèmes censés capter le missile yéménite.

Il estime que « les satellites d’espionnage israéliens et américains qui devraient détecter les sites de lancement éventuels au Yémen » et d’expliquer que les satellites américains auraient dû détecter la haute chaleur résultant du moteur du missile et en informer l’armée israélienne.

Le site accuse aussi une défection « des radars des navires américains et israéliens en mer Rouge qui auraient dû aussi capter le missile pendant son trajet vers Israël »

« Et le missile aurait dû être capté par le radar X de longue portée situé dans le Néguev et géré par des militaires américains et le radar du système Arrow (Hetz) », fait-il remarquer.

Selon l’expert militaire et sécuritaire israélien Yossi Melman « les éclats du missile balistique, tiré ce matin depuis le Yémen, sont tombés à proximité de Moudi‘ine pas loin de Tel Aviv. En dépit du fait que le trajet de missile nécessite une vingtaine de minutes, il a franchi l’ensemble de classes des systèmes anti aériens Hetz (Arrow), Fronde de David, Dôme de fer ainsi que les avions et les systèmes de radar ».

Sur les causes de l’échec de la détection et de l’interception du missile yéménite, des médias l’attribuent à la façon avec laquelle il a été fabriqué car il peut changer soudainement son parcours.

Des médias ont admis que c’est le troisième succès pendant cette guerre des forces yéménites « après avoir frappé Eilat, Tel Aviv et aujourd’hui à proximité de l’aéroport Ben Gourion ».

Source: Médias