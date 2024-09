« Le Hezbollah a salué avec force l’attaque au missile qualitative contre l’entité sioniste menée par l’unité des forces aériennes yéménites ».

Dans un communiqué publié, ce lundi, il a ajouté que le tir de missile supersonique yéménite « a atteint ses objectifs avec une extrême précision dans des circonstances militaires complexes et a révélé la faiblesse de cette entité temporaire à tous les niveaux ».

Et de poursuivre : « La décision courageuse prise par les honorables dirigeants du Yémen de répondre à l’agression est une véritable expression de la position unifiée de l’axe de la Résistance sur tous les fronts afin de soutenir, le peuple palestinien opprimé et sa résistance honorable et vaillante. Et ce en vue d’alléger l’injustice, les souffrances et mettre un terme à la guerre d’extermination raciste et criminelle contre Gaza ». ‏

Rappelons que les forces yéménites de Sanaa ont annoncé avoir frappé, le dimanche matin, « une cible militaire à Yafa (Tel-Aviv) en Palestine occupée », selon le communiqué de leur porte-parole le général Yehya Sarii.

« L’opération a été réalisée au moyen d’un missile balistique supersonique », a-t-il assuré dans une intervention télévisée « et les défenses de l’ennemi n’ont pu l’intercepter ou le repousser » s’est réjoui M.Sarii, assurant que le missile « a traversé une distance de 2040 km en 11 minutes et demi ».